Australian suurimman kaupungin Sydneyn yli kolme kuukautta kestänyt koronasulku päättyi

Australian suurimman kaupungin Sydneyn yli kolme kuukautta kestänyt koronasulku on päättynyt täysin rokotetuille. Muille on yhä voimassa koronasulun aikaiset rajoitukset.

Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa, jossa Sydneykin sijaitsee, on täysin rokotettu yli 73 prosenttia yli 16-vuotiaista. Noin 90 prosenttia on saanut ainakin ensimmäisen rokoteannoksensa.

Miljoonakaupunki Sydneyssä on yhä voimassa koronarajoituksia myös rokotetuille. Esimerkiksi kokoontumis- ja matkustusrajoituksia on voimassa sekä ravintoloilla on rajoituksia asiakasmäärille.

Koronasulun aikana sydneyläiset eivät saaneet poikkeuksia lukuun ottamatta matkustaa yli viiden kilometrin päähän kodeistaan tai joutuivat pysyttelemään omalla hallinnollisella alueellaan. Ihmiset saivat lähinnä käydä ostoksilla ruokakaupoissa ja apteekeissa.

Pandemian alun koronasulkujen jälkeen Australia pystyi pitkään pitämään koronatartunnat nollalukemissa joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

Kesäkuussa koronavirus kuitenkin levisi hallitsemattomasti Sydneyssä. Viruksen herkemmin tarttuva deltavariantti pakotti Uuden Etelä-Walesin osavaltion uudelleen tarkastelemaan strategiaa, jonka tarkoituksena oli ollut tukahduttaa tartuntojen leviäminen.

Nyt osa australialaisista joutuu totuttelemaan siihen, että millaista on elää niin sanotusti yhdessä koronaviruksen kanssa. Tilanne on tällainen erityisesti Uuden Etelä-Walesin Sydneyssä ja Victorian osavaltion Melbournessa, joka on yhä koronasulussa.

Uudessa Etelä-Walesissa todetaan yhä satoja koronatartuntoja vuorokaudessa. Tartuntamäärien odotetaan kasvavan koronasulun päätyttyä.

”Sata päivää verta ja hikeä ilman olutta”

Vuorokauden vaihtuessa maanantaiksi moni suuntasi suoraan parturille tai kampaajalle. Osa lähti puoliltaöin tavarataloihin ostoksille. Ihmiset ovat myös odottaneet pääsevänsä kuntosaleille ja baareihin.

Uuden Etelä-Walesin uusi pääministeri Dominic Perrotet kuvaili koronasulkua ”sadaksi päiväksi verta ja hikeä ilman olutta”. Perrotet valittiin osavaltion johtoon, kun aiempi pääministeri Gladys Berejiklian joutui jättämään tehtävänsä korruptioon liittyvän tutkinnan takia.

Osa yrityksistä on kuitenkin päättänyt pitää ovensa kiinni joulukuuhun, jolloin on tarkoitus, että rajoitukset poistuvat myös niiltä, joita ei ole rokotettu. Tällä hetkellä eri liikkeissä työskentelevien tulee olla rokotettu. Osa työnantajista on kokenut vaivaannuttavaksi vaatia työntekijöitään ottamaan rokotukset.

Melbourne maailmanlaajuisesti pisimpään sulussa

Melbournessa käynnissä oleva sulku on kaupungin kuudes, ja kaupunkilaiset ovat yhteensä olleet niin sanotussa lockdownissa yli 250 päivää.

Melbourne on ollut maailmanlaajuisesti pisimpään koronasulussa, kun tarkastellaan yhteenlaskettuja sulkupäiviä. Lokakuun alussa kaupunki ohitti tilastoissa Argentiinassa sijaitsevan Buenos Airesin.

Victorian osavaltiossa lähes 60 prosenttia yli 16-vuotiaista on täysin rokotettu.

Koronaluvut ovat vaihdelleet merkittävästi Australian eri osavaltioissa. Yli 25 miljoonan asukkaan maassa on pandemian aikana kirjattu yhteensä yli 127 000 koronatartuntaa ja yli 1 400 virukseen liittyvää kuolemaa.

Lähteenä muun muassa Sydney Morning Herald, ABC, NSW Health, Johns Hopkinsin yliopisto. Juttua korjattu klo 02.16: yli 73 prosenttia yli 16-vuotiaista on rokotettu, ei yli 12-vuotiaista.

Milja Rämö

STT

