Baldwinille ladatun aseen antanut apulaisohjaaja oli aiemmin saanut potkut aseturvallisuusrikkeen vuoksi

Viime viikolla kuvaajan kuolemaan johtaneessa turmassa näyttelijä Alec Baldwinille aseen antanut apulaisohjaaja oli saanut aiemmin potkut aseturvallisuusrikkomuksen vuoksi.

Halyna Hutchins sai surmansa Rust-elokuvan kuvauksissa torstaina, kun Baldwin laukaisi oikeilla patruunoilla ladatun aseen. Apulaisohjaaja oli kertonut Baldwinille aseen olleen turvallinen.

Apulaisohjaaja oli saanut vuonna 2019 potkut kesken Freedom’s Path -elokuvan kuvauksien, kun elokuvan työntekijä loukkaantui aseen lauettua yllättäen.

Elokuvan tuottaja kertoo uutistoimisto AFP:lle, että apulaisohjaaja oli välittömästi siirretty sivuun tuotannosta, eikä kuvaus jatkunut ennen kuin apulaisohjaaja oli poistunut paikalta.

Apulaisohjaajasta oli valitettu myös muissa tuotannoissa vuonna 2019, kertoo CNN. Valitukset liittyivät aseiden ja pyrotekniikan turvallisuusohjeiden laiminlyömiseen, hätäuloskäyntien sulkemiseen sekä sopimattomaan seksuaaliseen käytökseen kuvauspaikoilla.

Media: Kuvauksissa käytetyillä aseilla oli ammuttu aiemmin päivällä

Apulaisohjaajan ohella huomio on kohdistunut myös kuvauksissa aseista vastanneeseen naiseen. Tämän vastuulla oli pitää huolta aseista jatkuvasti ja laittaa ne lukkojen taakse, kun aseita ei käytetä.

Viihdesivusto The Wrap kertoi maanantaina, että Rust-elokuvan työntekijät olivat olleet ampumassa elokuvan kuvauksissa käytettävillä aseilla vain tunteja ennen kohtalokasta turmaa. Sivustolle asiasta oli kertonut nimetön lähde, joka tiesi tapahtumaketjusta.

Rust-elokuvan tuotannosta ei ole vahvistettu sivuston tietoa AFP:lle useista yrityksistä huolimatta.

Turmasta ei ole toistaiseksi nostettu syytetä, eikä ketään ole pidätetty. Onnettomuus tapahtui kuvauksissa pidetyn lounastauon jälkeen. Turmassa haavoittunut ohjaaja Joel Souza on kertonut valaehtoisessa lausunnossaan, ettei ole varma oliko ase tarkastettu lounastauon jälkeen.

