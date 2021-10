Baltian maat ajautuvat syvemmälle korona-ahdinkoon – Latviassa väläyteltiin mahdollisuutta siirtää osa tehohoitopotilaista ulkomaille

Koronatilanne Baltian maissa jatkaa synkkenemistään. Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä nousi Latviassa maanantaina uusiin huippulukemiin, ja myös Virossa ja Liettuassa tartuntamäärät ovat nopeassa kasvussa.

Latviassa sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä pomppasi maanantaina yli 1 400:aan, mikä on suurin määrä pandemian aikana. Maan terveysministeri Daniels Pavluts sanoi TV3-kanavan haastattelussa, että jos sairaalakuormitus jatkaa kasvamistaan, Latvia tarvitsee kansainvälistä apua. Ministeriö on asettanut rajaksi 3 000 sairaalassa olevaa potilasta.

– Olemme kertoneet ulkomaisille kumppaneillemme, että saatamme tarvita lääkintähenkilökuntaa, ja äärimmäisissä tilanteissa meidän täytyy ehkä jopa siirtää tehohoitopotilaita ulkomaille, Pavluts sanoi.

Ruotsi on jo ilmoittanut avustavansa Latviaa lähettämällä maahan 120 hengityskonetta, 30 pumppua ja yli 300 monitoria. Latvian pääministeri Krisjanis Karins kertoi saaneensa viime viikonlopun EU-huippukokouksessa useilta EU-maiden pääministereiltä vahvistuksen siitä, että ne ovat valmiita auttamaan Latviaa.

Latviassa on viime päivinä todettu yli 2 000 uutta tartuntaa päivässä ensimmäistä kertaa pandemian aikana. Päivittäisten kuolemien määrä on noussut yli 20:n.

Yhteensä Latviassa on kirjattu pandemian aikana reilut 3 000 koronakuolemaa ja yli 200 000 tartuntaa. Liettuassa kuolemia on raportoitu yli 5 600 ja tartuntoja 390 000, Virossa puolestaan kuolemia on reilut 1 400 ja tartuntoja 183 000.

Virossa yli 500 koronapotilasta sairaalassa

Virossa ja Liettuassakin tartuntamäärät ja sairaalakuormitus ovat kasvaneet voimakkaasti viime päivinä.

Virossa päivittäiset tartuntamäärät alkavat olla lähellä viime maaliskuun huippulukemia. Maanantaina Virossa raportoitiin 1 282 uutta tartuntaa ja kahdeksan virukseen liittyvää kuolemaa. Tartuntatapauksista noin kaksi kolmasosaa oli rokottamattomia.

Liettuassa on kirjattu viime päivinä yli 3 000 tartuntaa ja kolmisenkymmentä kuolemaa päivässä.

Virossa oli maanantaina 516 potilasta sairaalassa covid-19-taudin takia. Vakavia oireita oli 362:lla, joista 70 prosenttia oli rokottamattomia.

Noin 66 prosenttia virolaisaikuisista ja 56 prosenttia koko väestöstä on saanut täyden rokotussarjan. Liettuan väestöstä on täysin rokotettu 59 prosenttia ja Latvian väestöstä 51 prosenttia.

Viron terveysministeri Tanel Kiik kehotti maanantaina kaikkia ottamaan rokotuksen. Viime viikolla rokotustahti Virossa kiihtyi, kun yli 10 500 ihmistä sai ensimmäisen rokoteannoksensa, mikä oli lähes kaksinkertainen määrä edellisviikkoon verrattuna.

Koronapassiin ei riitä enää negatiivinen testi

Virossa astui maanantaina voimaan uusia koronarajoituksia, joilla pyritään helpottamaan sairaaloiden kuormitusta ja hillitsemään viruksen leviämistä maassa.

Jatkossa muun muassa elokuviin, teatteriin ja konsertteihin pääsee vain näyttämällä koronapassia, joka on pakollinen 18 vuotta täyttäneillä. Koronapassiin tulee siihenkin muutoksia, sillä sitä ei vastedes enää saa negatiivisella testitodistuksella, vaan ainoastaan todistetuilla koronarokotuksilla tai sairastetulla koronataudilla.

Kasvojen suojaksi ei julkisissa tiloissa kelpaa huivi tai muu vastaava, vaan ihmisiltä edellytetään maskin käyttöä.

Uudet rajoitukset ovat voimassa ainakin tammikuun 10. päivään asti.

Ratas nosti Pohjoismaat esikuvaksi

Viron parlamentin Riigikogun puhemies Jüri Ratas sanoi toivovansa, että Viro voisi seurata Pohjoismaiden mallia. Ratas kertoi sosiaalisessa mediassa tapaamisestaan Tanskan parlamentin puhemiehen kanssa ja kehui Pohjoismaiden korkeaa rokotusastetta, joka on mahdollistanut rajoitusten purkamisen.

– Tanskassa, kuten muissakin Pohjoismaissa, 80-90 prosenttia aikuisista on saanut kaksi rokoteannosta, mikä antaa ihmisille mahdollisuuden elää avoimessa yhteiskunnassa. Toivon, että Viro voisi olla samanlainen. Terve. Avoin. Optimistinen, Ratas kirjoitti.

Ratas sanoi Viron tilanteen huonontuneen nopeasti ja kuvaili maan olevan katastrofin partaalla. Hän painotti rajoitustoimien olevan käytössä ihmishenkien suojelemiseksi.

– Jotta päivittäinen elämä Virossa voisi toimia, tarvitsemme kaikkien panosta, ja meidän täytyy ottaa toinen toisemme huomioon.

Ratas kertoi hallinnon saaneen viime päivinä eri puolilta Viroa viestejä sairaaloista, joissa kiireetön hoito on täytynyt lopettaa lähes tyystin ja joiden henkilökunta on täysin uuvuksissa.

