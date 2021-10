Biden vastasi ”kyllä”, USA puolustaisi Taiwania Kiinan hyökkäykseltä

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoo, että Yhdysvallat puolustaa Taiwania, jos Kiina hyökkää saarelle. Biden vastasi ”kyllä”, kun CNN kysyi häneltä Taiwanin puolustamisesta torstaina paikallista aikaa.

Presidentin mukaan Yhdysvalloilla on ”sitoumus” Taiwanin puolustamiseen.

Yhdysvalloilla on pitkään ollut linja, että se on auttanut Taiwania rakentamaan puolustustaan, mutta ei ole luvannut nimenomaisesti auttaa saarta.

Valkoinen talo ilmoitti myöhemmin torstaina toimittajille, että Yhdysvaltain Taiwanin-politiikka ”ei ole muuttunut”.

Kiina pitää Taiwania kapinallisena maakuntanaan, jonka se haluaa liittää osaksi Kiinaa. Taiwan ei ole antanut muodollista itsenäisyysjulistusta, eikä se ole YK:n jäsen.

STT

Kuvat: