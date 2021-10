Brasilian koronatoimia tutkinut senaatin paneeli tukee syytteiden nostamista presidentti Bolsonaroa vastaan

Brasilian senaatin paneeli tukee kovien syytteiden nostamista maan presidenttiä Jair Bolsonaroa vastaan. Yksitoistahenkisen paneelin senaattoreista seitsemän äänesti maan koronatoimia käsittelevän raportin hyväksymisen puolesta.

Raportti julkistettiin viime viikolla kuusi kuukautta kestäneen tutkinnan päätteeksi. Raportin perusteella Bolsonaroa halutaan syyttää koronatoimiensa vuoksi muun muassa rikoksista ihmisyyttä vastaan.

Paneelin mukaan Bolsonaro olisi antanut tahallisesti koronaviruksen levitä maassa tavoitteenaan laumasuojan saavuttaminen ja talouden elpyminen. Epäonnistunut kokeilu on johtanut satojentuhansien brasilialaisten kuolemaan.

Raportista äänestämisen jälkeen senaattorit pitivät hiljaisen hetken Brasiliassa pandemian aikana koronaan kuolleiden yli 600 000 ihmisen muistoksi.

Bolsonaron lisäksi raportissa suositellaan rikossyytteiden nostamista 77:ää muuta ihmistä vastaan. Syytteitä tulisi paneelin mukaan nostaa muun muassa kolmea Bolsonaron lasta sekä useita ministereitä vastaan.

Raportti ei johtane syytteisiin

Paneelilla ei ole valtuuksia nostaa syytteitä itse. Lisäksi on epätodennäköistä, että Bolsonaron liittolaisiin kuuluvat maan oikeusministeri tai alahuoneen puhemies avaisivat rikos- tai virkarikosprosesseja.

Raportti on kuitenkin uusi isku Bolsonarolle, jonka kannatus on ennätysalhaisissa lukemissa. Maassa on määrä pitää ensi vuonna presidentinvaalit ja kannatuskyselyt ovat povanneet voittoa vasemmistolaiselle ex-presidentille Luiz Inacio Lula da Silvalle.

Jatkokausihaaveiden todennäköisen kariutumisen lisäksi Bolsonaron väitetyt ihmisyyden vastaiset rikokset voitaisiin teoriassa ottaa käsittelyyn kansainvälisessä rikostuomioistuimessa ICC:ssä.

Bolsonarosta on kanneltu ICC:hen jo aiemminkin rikoksista ihmisyyttä vastaan. Itävaltalaisen Allrise-ympäristöjärjestön aiemmin tässä kuussa jättämän kanteen mukaan Bolsonaron epäillään myötävaikuttaneen ilmastonmuutokseen sallimalla Amazonin sademetsän tuhoamista.

Haagissa toimiva ICC ei ole vielä päättänyt, ryhtyykö se tutkimaan Amazon-tapausta. Alkuperäiskansojen edustajat ovat aiemmin kannelleet Bolsonarosta ICC:lle.

Presidenttiä vaaditaan kumoamaan rokoteväitteensä

Liki 1 200-sivuisessa raportissa pyydetään myös, että maan korkein oikeus estäisi Bolsonarolta pääsyn sosiaaliseen mediaan. Pyyntöä perustellaan sillä, että presidentti on jakanut sosiaalisessa mediassa virheellisiä tietoja koronasta.

Torstaina Bolsonaro väitti jokaviikkoisessa livepuheessaan virheellisesti, että koronarokotteiden ja aidsin välillä olisi linkki. Hän väitti, että Britannian hallinnon viralliset tiedot antavat osviittaa siitä, että täysin koronarokotetuille kehittyy aids odotettua nopeammin. Britannia on tyrmännyt väitteen.

Senaattorit ovat muun muassa vaatineet, että Bolsonaro määrättäisiin pyörtämään sanansa kansallisessa televisiossa. Jos Bolsonaro ei tätä tee, hänet tulisi määrätä senaattorien mukaan maksamaan 50 000 Brasilian realin eli reilun 7 700 euron sakko jokaiselta päivältä siihen saakka, kunnes hän kumoaa aiemmat väitteensä.

Bolsonaro: Rokote tekee ihmisistä alligaattoreita

Facebook poisti Bolsonaron videon, sillä sen katsottiin rikkovan virheellisten tietojensa vuoksi palvelun sääntöjä. Youtube otti maanantaina etumatkaa kilpailijaansa. Valheellisia väitteitä sisältävän videon estämisen lisäksi videopalvelu jäädytti Bolsonaron käyttäjätilin viikoksi.

Brasilialaispresidentti on hyödyntänyt poliittisen roolimallinsa, Yhdysvaltain ex-presidentin Donald Trumpin tavoin sosiaalista mediaa oman kuulijakuntansa puhuttelemiseen.

Bolsonaron somejulkaisuja on poistettu useita kertoja, mutta tämä oli ensimmäinen kerta, kun Facebook veti linjoilta yhden hänen viikoittaisista livevideoistaan.

Vuonna 2019 valtaan noussut Bolsonaro on vähätellyt koronavirusta alusta alkaen ja viitannut kintaalla muun muassa kasvomaskisuosituksille. Hän on myös sanonut, ettei aio ottaa koronarokotetta, ja vitsaillut rokotteen muuttavan ihmiset alligaattoreiksi.

