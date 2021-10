Britannian ja Ranskan sanasota kalastusoikeuksista kiihtyy – Britannia kutsui Ranskan suurlähettilään puhutteluun

Britannia kertoo kutsuneensa Ranskan Britannian-suurlähettilään puhutteluun maiden välisiin kalastuskiistoihin liittyen. Britannian pääministerin Boris Johnsonin mukaan Ranska on käyttänyt ”hyökkäävää kieltä”, mikä ei edistä asian ratkaisua.

Ranska taas on ärsyyntynyt siitä, että osa sen aluksista ei ole saanut lupaa kalastaa Britannian aluevesillä brexitin jälkeen. Ranska on uhannut Britanniaa vastatoimilla ensi viikosta alkaen. Näihin sisältyisivät muun muassa kaikkien Britanniasta Ranskaan tuotavien elintarvikkeiden hygieniatarkastukset.

Ranskan eurooppaministerin Clement Beaunen mukaan maa on käyttänyt ”pakottavaa kieltä, koska se on ainoa kieli, jota Britannian hallinto ymmärtää”.

STT

