Carolinassa muhii suomalaishurrikaani – Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen saivat seuratovereikseen Antti Raannan ja Jesperi Kotkaniemen

Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen muodostivat pari vuotta sitten yhden jääkiekon NHL:n juonikkaimmista hyökkääjäkaksikoista, mutta viime kaudella yhteiset ilonhetket jäivät vähiin. Teräväinen vietti pääosan kaudesta sairastuvalla, joten uuden kauden kynnyksellä toivo paremmasta on vahva.

– Olen aina tykännyt pelata hänen kanssaan, enkä usko, että viime kauden vaivoista on enää mitään haittaa, Aho kommentoi STT:lle elokuussa järjestetyssä olympiaehdokkaiden tapaamisessa.

Ahon aikakaudella Carolina on vakiinnuttanut paikkansa pudotuspeleissä ja edennyt kerran konferenssifinaaleihin.

– Hyviä kavereita on lähtenyt, mutta tilalle on tullut huippuäijiä, jotka auttavat meitä menestymään. Saimme kaksi huippuveskaa, jotka tulevat varmasti auttamaan meitä. Uskon meillä olevan viime kautta vahvempi joukkue ja sellainen, jolla voi pelata mestaruudesta. Nyt se on vain kiinni meistä pelaajista.

”Yksi taitavimmista suomalaispelaajista”

Uusista maalivahdeista toinen on Antti Raanta, joka saapui Arizonasta. Toinen sinivalkoinen tulija on Montrealissa kolme kautta vaihtelevasti pelannut hyökkääjä Jesperi Kotkaniemi, joka voisi olla yksi keskiviikkona alkavan kauden läpimurtopelaajista.

Kotkaniemi ja Teräväinen väläyttelivät yhteispeliä jo harjoitusottelukauden avauksessa, kun he toimivat syöttäjinä toistensa maaleissa.

– Hän on yksi taitavimmista suomalaispelaajista, jonka olen koskaan nähnyt, joten meillä oli oikein hauskaa, Kotkaniemi kehui lehdistötilaisuudessa.

Myös Teräväinen on luottavainen kauden alla.

– Takana on hyvä harjoitusleiri, jonka aikana olemme oppineet tuntemaan toisiamme paremmin. Ottelut alkavat pian, joten meidän täytyy olla valmiina, Teräväinen tuumi seuran verkkosivuilla.

Teräväinen auttaa nyt itse

Raanta on Teräväiselle tuttu Chicagosta, missä kausi 2014-15 päättyi Stanley Cup -riemuun.

– Hän on hyvä jätkä ja auttoi minua paljon ensimmäisenä vuotenani Chicagossa. Hyvä juttu, että meillä on hänet, Teräväinen tuumi.

Nyt Teräväinen, 27, on yksi niistä pelaajista, jotka auttavat 21-vuotiasta Kotkaniemeä uudessa seurassa.

– Vanhempana kaverina yritän auttaa nuorempaa tutustumaan joukkueeseen ja siihen, kuinka pelaamme, mutta olen apuna myös kaukalon ulkopuolella.

Kotkaniemen lisäksi läpimurtoa odotetaan myös Edmontonin Jesse Puljujärveltä, joka debytoi sarjassa jo 2016 tuoreena nelosvarauksena.

– Hän oli nuori jätkä ja heitettiin tuleen liian aikaisin. Hän ei todella tiennyt, miten siellä pitäisi toimia, supertähti Connor McDavid sanoi Sportsnetin haastattelussa.

Puljujärvi haki vauhtia Kärpistä ja palasi kapeisiin kaukaloihin viime kaudella monipuolisempana pelaajana.

– Hänelle oli hyvä juttu ottaa pieni aikalisä ja yrittää selvittää peliään. Voit vain nähdä, miten hänen itseluottamus kasvaa joka päivä, McDavid suitsutti.

