Eduskunta äänestää tänään hallituksen luottamuksesta

Eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta tänään iltapäivällä. Hallituksen luottamus mitataan, koska oppositiopuolueet perussuomalaiset ja Liike Nyt tekivät hallitukselle välikysymyksen maahanmuuttopolitiikasta ja taloudesta.

Perussuomalaiset ja Liike Nyt arvostelevat välikysymyksessään etenkin kaavailuja maahanmuuttajien perheenyhdistämisten helpottamisesta.

– Perheenyhdistämistä helpottavalla esityksellä Suomesta tulisi Länsi-Euroopan liberaaleinta perheenyhdistämispolitiikkaa harjoittava valtio, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi eduskunnan välikysymyskeskustelussa keskiviikkona.

Keskustelussa perussuomalaiset olivat huolissaan siitä, että perheenyhdistämisen helpottaminen voisi lisätä niin sanottua ankkurilapsi-ilmiötä. Tällöin lapsi lähetetään edeltä Suomeen, minkä jälkeen hänen sukulaisensa pääsevät maahan perheenyhdistämisen nimissä.

Hallituspuolueiden edustajat kiinnittivät keskiviikkona huomiota siihen, että mitään hallituksen esitystä perheenyhdistämisen helpottamisesta ei ole olemassa, minkä vuoksi koko välikysymyskeskustelua pidettiin jopa absurdina.

– Meillä on siis sisäministeriön esitys, joka on lausuntokierroksella, meillä ei ole olemassa hallituksen esitystä. Hallitus ei ole tätä yhdessä käsitellyt, pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi.

Oppositiosta kokoomus ja kristillisdemokraatit eivät ole mukana välikysymyksessä, mutta ne tekivät keskiviikkona hallitukselle omat epäluottamuslause-esityksensä.

Eduskunnan täysistunto alkaa kello 13. Välikysymysäänestykset pidetään istunnon aluksi. Täysistunnossa äänestetään ensin siitä, mikä kolmesta epäluottamuslause-esityksestä etenee lopulliseen äänestykseen. Sen jälkeen on vuorossa äänestys hallituksen luottamuksesta.

STT

Kuvat: