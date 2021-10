Eduskunta pui koronapassia ja maahantulomallia yöhön asti – keskustelu keskeytyi hetkeksi, kun perussuomalaiset kaipasi vastuutahoja paikalle vastaamaan

Keskustelu koronapassista ja maahantulorajoituksista jatkui eduskunnassa tiistaina myöhäisille tunneille. Kolmeen täysistuntoon jakautunut ilta venyi lopulta kello 23:een asti.

Kolmas täysistunto alkoi äänestyksen jälkeen ennen puoli kahdeksaa illalla. Keskustelussa kuultiin yli puolensataa puheenvuoroa, minkä jälkeen tartuntatautilakiin tehtävistä muutoksista äänestettiin.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi hallituksen lakiesityksen niillä muutoksilla, joita sosiaali- ja terveysvaliokunta oli siihen aiemmin tiistaina mietinnössään esittänyt. Sosiaali- ja terveysvaliokunta oli ehdottanut koronapassin alaikärajan nostamista 16 vuoteen.

Kyseessä oli hallituksen lakiesityksen ensimmäinen käsittely. Lain hyväksymisestä äänestetään perjantaina järjestettävässä toisessa käsittelyssä, kerrotaan eduskunnan Twitter-tilillä.

Perussuomalaiset huhuili Lohea saliin

Käsittelystä tuli pirstaleinen, kun koronapassin käyttöönottoa vastustava perussuomalaiset esitti asian laittamista pöydälle keskiviikkona pidettävään täysistuntoon. SDP teki vastaehdotuksen, että se laitetaan pöydälle myöhemmin illalla pidettävään seuraavaan täysistuntoon. Eduskuntatiedotuksesta kerrottiin STT:lle, että jatkamisesta järjestetyssä äänestyksessä voitti esitys jatkaa käsittelyä tiistaina.

Esityksen keskusteluun palaamisesta keskiviikkona teki kansanedustaja Mika Niikko (ps.).

– Havaitsimme, ettei sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja (Markus Lohi) ollut paikalla eikä ollut saapumassa paikalle, puhumattakaan, että ministeri olisi paikalla. Halusimme siirtää keskustelua, että edes ministeri ehtisi paikalle, hän perusteli STT:lle.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) ilmestyi myöhemmin istuntoon vastaamaan kysymyksiin. Samoin Lohi oli iltamyöhään paikalla kysymyksiin vastaamassa.

Perussuomalaiset vastustavat koronapassin käyttöönottoa

Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta tekee mahdolliseksi koronapassin käyttöönoton ja jatkaa matkailun rajoituksia.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sai mietintönsä esityksestä tiistaina valmiiksi. Valiokunta piti koronapassia koskevaa sääntelyä tärkeänä, koska sen avulla on mahdollista pitää rajoitusten voimassaoloaikana yhteiskunnan eri toimintoja käynnissä. Koronapassin tarkoitus on olla vaihtoehto viranomaisten asettamille koronarajoituksille.

Perussuomalaiset vastustavat koronapassin käyttöönottoa, koska sille ei puolueen mielestä ole enää käyttöä tilanteessa, jossa Suomen rokotustavoite on jo lähellä.

Perussuomalaiset vastusti myös toisen testin vaatimusta Suomeen ilman täyttä rokotussuojaa riskimaista saapuvilta matkustajilta. Sosiaali- ja terveysvaliokunta joutui äänestämään asiasta, mutta toisen testin vaatimus säilyi mietinnössä.

