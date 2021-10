Edustajainhuone äänesti Steve Bannonin syytteeseen asettamisen puolesta – lopullisen päätöksen tekee oikeusministeri

Yhdysvaltain edustajainhuone haluaa, että entisen presidentin Donald Trumpin avustajana toiminutta Steve Bannonia syytetään oikeuden halventamisesta. Bannon oli kieltäytynyt tulemasta todistamaan kongressin komitean eteen.

Edustajainhuoneessa 229 edustajaa äänesti syytteeseenpanon puolesta ja 202 sitä vastaan. Demokraattiedustajien mukana puolesta äänesti yhdeksän republikaaniedustajaa.

Lopullisen päätöksen asiassa tekee oikeusministeri Merrick Garland. Päätöksen saamisessa voi kuitenkin vierähtää useita kuukausia.

Bannon oli määrätty tulemaan viime torstaina todistamaan kongressin komitean eteen tapahtumista, jotka johtivat kongressitalon valtaukseen 6. tammikuuta. Tutkijat pitävät Bannonin kuulemista ratkaisevana, jotta illan tapahtumista saadaan selkeä käsitys. Hyökkäysiltana kongressi oli kokoontunut vahvistamaan Joe Bidenin voiton presidentinvaaleissa.

Bannon ilmoitti salaavansa todistukset ja asiakirjat, kunnes on ratkaistu Trumpin väite siitä, että presidenteillä on ”etuoikeus” pitää tietyt keskustelut avustajiensa kanssa salassa. Yhdeksänjäsenisen komitean mukaan Bannonin kanta ei kuitenkaan ollut laillinen peruste jättää tulematta todistamaan.

Bannon puhui ”hyökkäyksestä” jo etukäteen

Asiantuntijat uskovat, että Trumpin väitteet siitä, että hänellä on oikeus estää Bannonia antamasta todisteita tutkijoille, ovat todennäköisesti perusteettomia. Entisen presidentin perusteluina käyttämien ”toimeenpanovallan etuoikeuksien” ei yleensä tulkita koskevan Valkoisen talon entisiä asukkaita.

Bannon itse on sanonut Trumpin asianajajien neuvoneen häntä olemaan menemättä komitean kuultavaksi.

Monet edustajainhuoneen jäsenet ovat ottaneet esille Bannonin podcastissaan esittämät kommentit tammikuista valtausta edeltävinä päivinä sekä loppiaisaamuna. Hän muun muassa puhui ”hyökkäyksestä” ja ”kohteista” sekä sanoi ”koko helvetin olevan irti”.

Edustajainhuoneen republikaaninen vähemmistöjohtaja Kevin McCarthy alun perin vaati tutkimusta, mutta viime kuukausina hän pyrki estämään tutkinnan ja vetosi puoluetovereihinsa, jotta nämä äänestäisivät syytteeseenpanoa vastaan. Republikaaneista syytteen puolesta äänestivät muiden muassa Adam Kinzinger ja Liz Cheney, joka on puolueensa kovin Trump-kriitikko.

– Bannonin omat julkiset lausunnot osoittavat selvästi, että hän tiesi, mitä oli tapahtumassa jo ennen kuin mitään tapahtui, Cheney sanoi edustajainhuoneelle.

Kizinger puolestaan painotti, että kenenkään ei kuulu olla lain yläpuolella.

Jos Bannon tuomitaan, häntä uhkaa enimmillään 12 kuukauden vankeus. Todennäköisemmin hän kuitenkin voisi selvitä tuomiosta sakoilla.

STT

