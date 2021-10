EKP jatkaa pandemiaan liittyvää osto-ohjelmaansa ainakin maaliskuun loppuun saakka

Euroopan keskuspankki kertoo, että koronapandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa tehdään netto-ostoja vielä ainakin ensi maaliskuun loppuun saakka tai niin kauan kunnes pankki katsoo koronaviruspandemian kriisivaiheen päättyneen.

EKP:n neuvosto katsoo yhä, että rahoitusolot voidaan pitää suotuisina, vaikka pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa (PEPP) tehtäisiin netto-ostoja maltillisempaan tahtiin kuin tämän vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä.

PEPP-ohjelmaan on varattu 1 850 miljardia euroa. Jos suotuisia rahoitusoloja voidaan ylläpitää suunniteltua pienemmillä ostoilla, PEPP-ohjelmaan varattua summaa ei EKP:n mukaan tarvitse käyttää kokonaan.

Pankki vahvistaa myös pitävänsä omaisuuserien osto-ohjelmansa (APP) ennallaan. APP-ohjelmassa jatketaan netto-ostoja 20 miljardilla eurolla kuukaudessa.

EKP odottaa yhä kuukausittaisten netto-ostojen jatkuvan APP-ohjelmassa niin kauan kuin on tarpeen ohjauskorkojen elvyttävän vaikutuksen vahvistamiseksi. Ohjelman on määrä päättyä hieman ennen kuin ohjauskorkoja aletaan nostaa.

Ohjauskorot pysyvät ennallaan

EKP pitää toistaiseksi ohjauskorkonsa ennallaan nollassa prosentissa. Talletuskorko pysyy -0,50 prosentissa ja maksuvalmiusluoton korko +0,25 prosentissa.

Pankki odottaa ohjauskorkojen pysyvän nykytasolla tai sitä alempina, kunnes inflaatiovauhti nopeutuu kestävästi kahteen prosenttiin.

Edellytyksenä on, että EKP:n neuvosto katsoo pohjainflaation kehityksen olleen riittävää, jotta inflaation voidaan odottaa vakaantuvan kahteen prosenttiin keskipitkällä aikavälillä. Inflaatio voi kuitenkin tilapäisesti olla myös tavoitetta jonkin verran nopeampaa.

Viime kuukausina inflaatio on ylittänyt kahden prosentin rajan.

Antti Autio

STT

