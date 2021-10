Elokapinan taustayhdistys Elonvaalijat aikoo valittaa varojensa takavarikoinnista hovioikeuteen – ”Elonvaalijat ei missään tilanteissa suoraan tue kansalaistottelemattomuutta rahallisesti”

Ympäristöliike Elokapinan taustayhdistys Elonvaalijat ry kertoo, että se aikoo valittaa käräjäoikeuden määräämästä vakuustakavarikosta hovioikeuteen. Helsingin käräjäoikeus määräsi aiemmin lokakuussa Elonvaalijoiden omaisuutta takavarikkoon 20 000 euron edestä.

Poliisi epäilee Elonvaalijoita kahdesta rahankeräysrikoksesta, joiden epäillään tapahtuneen Helsingissä 26. huhtikuuta – 18. kesäkuuta ja 15. syyskuuta. Kyse on kahdesta pienkeräyksestä.

Poliisi selvittää, onko rahankeräyslain kuudetta pykälää rikottu eli onko rahaa kerätty lainvastaiseen tai yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavaan toimintaan.

Elonvaalijat ei katso toimineensa lainvastaisesti varainhankinnassaan. Yhdistyksen mukaan molemmista pienkeräyksistä ilmoitettiin poliisille lain vaatimalla tavalla, ja ne keskeytettiin ennen lainmukaisen enimmäissumman eli 10 000 euron täyttymistä.

– Elonvaalijat ei missään tilanteissa suoraan tue kansalaistottelemattomuutta rahallisesti, eikä esimerkiksi maksa mielenosoittajien sakkoja, yhdistyksen tiedotteessa sanotaan.

Elonvaalijoiden mukaan pienkeräyksistä saaduilla varoilla on kustannettu Elokapinan hankintoja sen järjestämien kesä- ja syyskampanjoiden yhteydessä. Yhdistys kertoo varoilla kustannetun muun muassa äänentoistolaitteiden sekä tapahtumatelttojen vuokria ja markkinointikuluja.

– Elonvaalijoiden tietoon ei ole tullut, että pienkeräyksillä kustannettuja hankintoja olisi käytetty lainvastaisesti.

Yhdistyksen puheenjohtaja Lotta Hyvärinen kertoo tiedotteessa, ettei kukaan yhdistyksen jäsenistä tai hallituksesta ole saanut henkilökohtaista hyötyä lahjoituksista.

Elonvaalijat kertoo sen olevan vuonna 2019 perustettu Elokapinasta erillinen yhdistys, joka ei osallistu Elokapinan toiminnan suunnitteluun ja jolla ei ole päätäntävaltaa Elokapinassa. Yhdistyksen mukaan sen tarkoitus on edistää tutkimukseen perustuvan ympäristötietoisuuden ja -ymmärryksen leviämistä.

Johanna Latvala

STT

