Elokuva-arvio: Sielultaan rikkinäinen mies käy kahden rintaman sotaa

Jake Gyllenhaal tekee mestarillisesti kärsivän, sielultaan rikkinäisen miehen roolit. Eikä hän edes tarvitse suurta draamaa tai näyttäviä eleitä hahmottaakseen roolihenkilönsä sisällä kytevää tuskaa. Tämän ovat osoittaneet niin läpimurtoelokuva Brokeback Mountain (2005) kuin pari pykälää ahdistuneemmat Enemy (2013) ja Nightcrawler (2014).

Kenties parhaat roolitulkintasa Gyllenhaal on tehnyt Antoine Fuquan ohjauksessa. Southpaw (2015) oli koskettava ja traaginen kuvaus ammattinyrkkeilijästä, jonka todellinen taistelu käydään kehän ulkopuolella hänen oikeudestaan olla tyttärensä isä. Ja nyt Syyllisessä henkilöhahmo on psykologisesti miltei sama, vaikka tarinan ulkoiset puitteet ovat tyystin toisenlaiset.

Gyllenhaal esittää hätäkeskuksessa puhelimeen vastaavaa Joe Bayloria, joka on oikeudenkäyntiään odottava losangelesilainen poliisi. Yhtenä yönä hän sattuu vastaamaan hätäpuheluun, jonka soittaja on kidnapattu nainen. Poliisi Baylorin sisällä herää, ja hän ryhtyy ratkaisemaan rikosta – puhelimen päästä. Käy ilmi, että naisella on kaksi pientä lasta jotka odottavat äitiään kotiin. Baylor samastuu tilanteeseen, sillä hän ei saa nähdä omaa tytärtään, jota lapsen äiti tehokkaasti vieraannuttaa isästään.

Baylor käy puhelimessa kahden rintaman sotaa, ammatillista ja yksityistä. Hän toistaa raamatullista kärsivän miehen myyttiä, mutta ilman uskonnollista sivulausetta. On vain päälause, ja siinä kerrotaan miehestä joka kaipaa tytärtään eikä halua että kukaan toinen ihminen Los Angelesissa tai maailmassa menettäisi yhteyden lapseensa.

Koska Syyllinen etenee trillerin tyylilajissa, kaikki ei tietysti olekaan ihan niin kuin alussa annetaan ymmärtää. Antoine Fuqua kääntää draamaa hitaasti kohti tragediaa, mutta varaa viisaasti pienen toivon mahdollisuuden sen loppuun.

Gyllenhaalin eleetön näyttelijäntyö on ikään kuin täydellinen instrumentti Fuqualle draaman ja sen ytimessä kärsivän miehen tuskan hahmottamiselle. Joe Baylor kantaa omien syntiensä taakkaa, ja hiukan meidän muidenkin.

Dramaturgisesti Syyllinen muistuttaa Lockea (2013), Steven Knightin minimalistista mestariteosta. Kumpikin elokuva onnistuu rakentamaan täydellisen intensiivisen tunnelman käytännössä ilman mitään ulkoista näyttävyyttä: ollaan suljetussa tilassa ja kaikki kommunikointi tapahtuu puhelimen välityksellä ja yhdeksänkymmentä prosenttia draamasta syntyy katsojan omassa mielikuvituksessa.

Niin tehokas ja askeettinen ja jännityselokuvan lajityypille mielenkiintoisen vaihtoehdon tarjoava kuin Syyllinen onkin, on syytä muistaa että ihan kaikki ei ole ohjaaja Fuquan tai edes Jake Gyllenhaalin ansiota. Syyllinen nimittäin perustuu Gustav Möllerin tanskalaisjännäriin Den skyldige (2018), jonka intensiteetin Antoine Fuquan ”hollywoodisaatio” tavoittaa esimerkillisesti.

Alkuperäisteoksen henki ja tunnelma ovat tallella, ja Syyllinen tekee Möllerin elokuvalle komeasti kunniaa.

SYYLLINEN (The Guilty, USA 2021). Ohjaus: Antoine Fuqua. Käsikirjoitus: Nic Pizzolatto. Kuvaus: Maz Makhani. Leikkaus: Jason Ballantine. Musiikki: Marcelo Zarvos. Näyttelijät: Jake Gyllenhaal, Riley Keough, Peter Sarsgaard, Christina Vidal, Eli Goree, Ethan Hawke. Netflix.