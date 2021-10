Ennätysmäärä työikäisiä venäläisiä haluaa muuttaa ulkomaille – taloudelliset syyt tärkeämpiä kuin poliittiset

Ulkomaille muuttoa harkitsevien venäläisten määrä on noussut tänä vuonna korkeimmalle tasolle lähes kymmeneen vuoteen. Näin siitäkin huolimatta, että maan rajat ovat olleet tavallista tiukemmin kiinni koronapandemian vuoksi.

Venäläisen riippumattoman Levada-tutkimuskeskuksen mukaan jopa joka viides venäläinen haluaisi “ehdottomasti” tai “erittäin todennäköisesti” muuttaa ulkomaille.

Työuransa alussa olevien venäläisten muuttohalut ovat kaikista suurimmat. Lähes puolet täysi-ikäisistä alle 25-vuotiaista on kiinnostunut ulkomaille muuttamisesta. 25-39-vuotiaiden keskuudessa vaihtoehto kiinnostaa joka kolmatta.

Levadan mukaan joka kymmenes venäläinen toimii aktiivisesti päästäkseen oikeasti muuttamaan.

Kolme neljästä Levadan haastattelemasta venäläisestä kertoi haluavansa pysyä Venäjällä “ehdottomasti” tai “erittäin todennäköisesti”.

Erimielisyyttä muuttaneiden todellisesta määrästä

Levadan tulokset eivät yllätä, sillä jopa viisi miljoonaa ihmistä on muuttanut pois Venäjältä presidentti Vladimir Putinin parikymmentä vuotta kestäneen valtakauden aikana. Tiedot selviävät moskovalaisen Takie Dela -portaalin julkaisemasta tutkimuksesta.

Tutkimus on hyödyntänyt Venäjän tilastoviranomaisen Rosstatin virallisia tietoja. Tutkimuksessa on huomioitu kirjansa Venäjältä pois siirtäneet ihmiset.

Moskovan talouskorkeakoulun väestötieteen apulaisprofessori Mihail Denisenko pitää Takie Delan antamia lukuja suuresti liioiteltuina. Hänen mukaansa luvuissa on mukana venäläisten lisäksi muitakin entisen Neuvostoliiton kansalaisia.

– Luvut voivat sisältää esimerkiksi kotimaihinsa palanneita, Venäjällä kauan töissä tai opiskelemassa olleita henkilöitä, Denisenko tarkentaa.

Politiikka ei ole merkittävä muuttosyy

Denisenkon mukaan Venäjän poliittisista oloista johtuva maastamuutto on vain häviävän pieni osa kokonaisuudesta. Venäjää paremmat taloudelliset näkymät ovat merkittävin syy lähteä.

– Ihmiset hakevat ulkomailta hyväpalkkaista työtä, hyvää terveydenhuoltoa ja lapsilleen turvallista elinympäristöä eli toisin sanoen mukavia elinoloja, Denisenko tiivistää.

Denisenkon mukaan asiaa selittää se, että Venäjää voi pitää korkeintaan “keskinkertaisesti kehittyneenä” maana.

Takie Delan siteeraamien YK-tilastojen mukaan ulkomailla asuu tällä hetkellä yli kymmenen miljoonaa venäläistä. Venäjä yltää lukujen valossa maastamuuttomaana lähes Intian ja Meksikon tasolle.

Koulutetut ja naiset lähtevät

Venäjältä ei virtaa länteen yhtä paljoa halpatyövoimaa kuten vaikkapa Ukrainasta tai Valko-Venäjältä. Lähtijät ovat keskimäärin korkeasti koulutettuja.

Takie Delan selvityksen mukaan suurin osa ulkomaille muuttaneista on 20-40-vuotiaita. Heistä yli 90 prosentilla on yliopistotutkinto ja joka seitsemännellä tohtorin tutkinto. Naiset muuttavat miehiä useammin.

Yhdysvallat, Saksa ja Israel ovat venäläisten perinteisesti suosimia maita. Esimerkiksi Italia, Espanja, Ranska ja Kanada ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina.

– Suomikin on venäläisiä kiinnostava maa samoin kuten vaikkapa Puola, Denisenko luettelee.

Naiskato on todellisuutta

Venäjältä muuttaa pois etenkin parhaassa lastensaanti-iässä olevia naisia.

Maan hallitus on jo vuosia yrittänyt patistaa venäläisnaisia synnyttämään nykyistä enemmän lapsia. Syntyvyyden lasku on Venäjällä suuri ongelma kuten muuallakin Euroopassa.

– Venäjän kansan säilyminen on korkein kansallinen prioriteettimme, presidentti Putin totesi huhtikuussa.

Edes lapsiperheille viime vuosina räätälöity taloudellinen tuki ja koronan vaikeuttama maastamuutto eivät ole hillinneet venäläisten muuttohaluja.

Maarit Uber

STT

Kuvat: