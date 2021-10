ESPN: Floridan valmentaja Joel Quenneville jätti lehdistötilaisuuden väliin – joutuu komissaari Bettmanin kuultavaksi Chicagon ahdistelututkinnan takia

Florida Panthersin päävalmentaja Joel Quenneville johti vaihtopenkin takana joukkueensa 4-1-voittoon Boston Bruinsista, mutta ei saapunut ottelun jälkeiseen mediatilaisuuteen, uutisoi ESPN. Quennevillen on määrä tavata tänään iltapäivällä NHL:n komissaari Gary Bettman New Yorkissa ja keskustella Chicago Blackhawksin ahdistelututkinnasta.

Quenneville sijaan mediatilaisuuteen saapui Panthersin general manager Bill Zito.

– Tämän iltapäivän uutisten takia meistä tuntui sopivalta, että minä puhun teille kaikille. Joel tapaa Gary Bettmanin. Hän ei kommentoi asiaa ennen tapaamista, Zito sanoi.

Viime keväänä Blackhawksin entinen pelaaja haastoi seuran oikeuteen kertoen videovalmentaja Brad Aldrichin syyllistyneen seksuaaliseen häirintään kahta pelaajaa kohtaan vuonna 2010. Eilen tuli julki, että oikeuskanteen nostanut ex-pelaaja on Kyle Beach.

Beachin kanne johti riippumattomaan tutkimusraporttiin, jonka tultua julki Blackhawksin general manager Stan Bowman erosi tiistaina tehtävästään. Raportin mukaan Chicagon seurajohto sai tietää syytöksistä Aldrichia kohtaan, mutta antoi Aldrichille mahdollisuuden erota itse, eikä tutkinut syytöksiä, kun Aldrich irtisanoutui itse.

Joel Quenneville valmensi Chicagoa 2008-2018. Kyle Beach sanoi eilen pitävänsä mahdottomana, ettei myös Quenneville olisi tiennyt ahdisteluepäilyistä vuonna 2010.

– Olen nähnyt tapaamisia Joel Quennevillen toimistossa heti sen jälkeen kun kerroin asiasta (Blackhawksin apuvalmentajalle) James Garylle. Ei ole mitenkään mahdollista, että hän voisi kiistää tienneensä asiasta, Beach sanoi.

Bill Zito kiitti Beachia siitä, että tämä oli tuonut ahdistelun julkisuuteen.

– Kiitämme Kyle Beachia hänen rohkeudestaan tuoda julkisuuteen tuska, jonka hän joutui kokemaan Chicagossa. Hiljattain julkistettu informaatio on syvästi järkyttävää. Eilisessä raportissa kuvatut tapahtumat ovat vakavia. Teemme yhteistyötä NHL:n kanssa, emmekä kommentoi asiaa ennen kuin Joel on tavannut komissaarin, Zito sanoi.

Panthersin kapteeni Aleksander Barkov kertoi pelaajien saaneen eilisaamuna tiedon päävalmentajan ja komissaari Bettmanin tapaamisesta.

– Pelaajina haluamme vain keskittyä peliin. Sen me teemme, sitä haluamme tehdä, ja se on syy miksi olemme täällä. Tiedämme, mitä tapahtui jäällä, emme, mitä tapahtui jään ulkopuolella, Barkov sanoi.

