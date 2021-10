Essote on pyytänyt Onnettomuustutkintakeskusta tutkimaan potilaiden kuolemiin johtaneita tapaturmia

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote on pyytänyt Onnettomuustutkintakeskusta (Otkes) tutkimaan potilaiden kuolemiin johtaneita tapaturmia.

Tapaturmat ovat sattuneet mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimintayksiköissä Mikkelissä syyskuun 9. päivän ja lokakuun 4. päivän välisenä aikana. Essoten mukaan tutkinnan tarkoituksena on asiakas- ja potilasturvallisuuden parantaminen, ei oikeudellinen käsittely.

Essoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelualuejohtaja Minna Mutanen kertoo STT:lle, että Essotessa ei ole löydetty tapaturmille yhteistä nimittäjää, ja siksi asiasta halutaan ulkopuolinen selvitys.

Kuolemaan johtaneiden tapaturmien tarkkaa määrää ei tässä vaiheessa kerrota, mutta niitä on Mutasen mukaan enemmän kuin yksi ja alle viisi.

Kuolemat ovat tapahtuneet yksiköissä, joissa potilaat eivät asu vaan ovat lyhytaikaisesti saamassa palveluita.

Kuolemat sinänsä eivät poikkeuksellisia – aikaväli on lyhyt

Mutanen ei tässä vaiheessa kerro tarkemmin, minkä tyyppisistä tapauksista on kyse.

– Me itse tutkimme niitä ja kävimme läpi tarkasti työryhmissä, emmekä löytäneet niihin yhteistä nimittäjää. Sen takia haluttiin, että ulkopuolinen katsoisi, onko jotain koulutuksen, oppimisen ja turvallisuuden näkökulmasta, mitä me emme itse näe, Mutanen sanoo STT:lle.

Hänen mukaansa poikkeuksellista asiassa on se, että Essote itse pyytää Otkesia käymään tilannetta läpi. Mutasen mukaan Otkes tiedottaa asiasta lisää keskiviikkona.

Otkes pyytää Essotelta asiaan liittyen tietoa esimerkiksi toimintatavoista, -malleista ja ohjeista.

Mutasen mukaan ei ole sinänsä poikkeuksellista, että tämäntyyppisissä yksiköissä tapahtuu kuolemia. Nyt selvitettävänä olleet tapaukset ovat kuitenkin tapahtuneet suhteellisen lyhyellä aikavälillä.

Mutasen mielestä on aiheellista katsoa, onko esimerkiksi tiloihin liittyen turvallisuuteen vaikuttavia asioita, joita Essoten sisällä ei ole osattu arvioida.

STT ei tiistaina tavoittanut Otkesia kertomaan tutkinnasta.

Susanna Jääskeläinen

STT

Kuvat: