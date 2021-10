EU antaa miljardin euron avustuspaketin afganistanilaisten auttamiseen

EU ilmoitti tänään antavansa miljardin euron avustuspaketin afganistanilaisten auttamiseen. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi, että paketilla on tavoitteena estää ”suuri humanitaarinen ja sosioekonominen romahdus”.

G20-virtuaalikokouksessa julkistettu paketti tuo 250 miljoonaa euroa lisää 300 miljoonan euron summaan, jonka EU ilmoitti aiemmin antavansa kiireellisiin humanitaarisiin tarpeisiin. Loppuosa miljardista menee Afganistanin naapurimaihin, jotka ottavat vastaan ​​Afganistanin Taleban-hallintoa pakenevia.

Von der Leyenin julkilausumassa korostettiin, että EU:n apupaketti on ”suoraa tukea” afganistanilaisille. Varat kanavoidaan paikan päällä työskenteleville kansainvälisille järjestöille, ei Talebanin väliaikaiselle hallitukselle, jota EU ei tunnusta.

Ilmoitettu miljardin euron avustuspaketti lisää terveydenhuollon resursseja Afganistanissa. Naapurimaissa sen on määrä auttaa muuttoliikkeen hallinnassa sekä edistää yhteistyötä terrorismin, rikollisuuden ja maahanmuuttajien salakuljetuksen torjumiseksi.

Von der Leyen on sanonut, että EU-mailla on moraalinen velvollisuus auttaa Afganistania. Hänen mukaansa velvollisuus on erityisesti mailla, jotka osallistuivat Naton Afganistan-operaatioon. Tuo operaatio lopetettiin kiireesti elokuussa Talebanin otettua vallan maassa.

STT

Kuvat: