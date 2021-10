EU-komissiolta odotetaan keinoja, joilla puuttua kohoaviin energian hintoihin

Euroopan komissio aikoo esitellä tänään keinoja, joilla voidaan puuttua kohoaviin energian hintoihin. Energiakomissaari Kadri Simson on kertonut, että keinoilla on tarkoitus tukea niin kansalaisia kuin yrityksiä, erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevia.

Ripeästi nousseet energian hinnat ovat herättäneet huolta ympäri maailmaa. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan sähkön hinta on kohonnut Euroopassa korkeimmalle tasolle yli vuosikymmeneen.

Viime vuonna koronapandemian iskettyä energian kulutus ja monien polttoaineiden hinnat laskivat alhaisimmille tasoille vuosikausiin.

Korkealla huitelevat energian hinnat vaikuttavat yrityksiin ja kotitalouksiin. Suomessakin kuluttajia on kehotettu varautumaan tulevana talvena suuriin sähkölaskuihin.

Tutkimus- ja konsultointiyhtiö Wood Mackenzien apulaisjohtaja Massimo Di Odoardo kommentoi uutistoimisto AFP:lle, että tulevan talven säällä tulee olemaan keskeinen rooli siinä, miten kysyntään pystytään vastaamaan.

– Normaalien talviolosuhteiden vallitessa pohjoisella pallonpuoliskolla Euroopalla ei tule olemaan ongelmia kysynnän täyttämisessä, Di Odoardo sanoi AFP:lle.

