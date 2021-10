EU-parlamentti antaa ihmisoikeuspalkinnon Venäjällä vangitulle Navalnyille – ”Tunnustamme hänen valtavan henkilökohtaisen rohkeutensa”

Venäläinen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyi saa Euroopan parlamentin Saharov-palkinnon. Navalnyi on tällä hetkellä vangittuna Venäjällä.

Navalnyin järjestön mukaan palkinto on voitto totuuden puolustajille.

– Saharov-palkinto on tietenkin palkinto kaikille teille. Ihmisille, jotka eivät ole välinpitämättömiä ja jotka eivät edes pimeimpinä aikoina pelkää puhua totta, Navalnyin korruption vastainen FBK-järjestö sanoi Twitterissä.

Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli sanoi, että Navalnyi on sosiaalisessa mediassa ja poliittisilla kampanjoillaan auttanut paljastamaan väärinkäytöksiä ja mobilisoimaan miljoonien ihmisten tuen eri puolilta Venäjää.

– Myöntäessämme Saharov-palkinnon Aleksei Navalnyille tunnustamme hänen valtavan henkilökohtaisen rohkeutensa ja muistutamme, että Euroopan parlamentti tukee hänen välitöntä vapauttamistaan, Sassoli sanoi tiedotteessa.

Varapuhemies Heidi Hautalan mukaan mielipiteenvapauden Saharov-palkinto myönnettiin tänä vuonna muutoksen puolestapuhujalle.

– Aleksei Navalnyi on osoittanut suurta rohkeutta pyrkimyksissään palauttaa Venäjän kansan valinnanvapauden. Hän on jo vuosia taistellut maassaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien puolesta. Tämä on maksanut hänelle paljon, sillä hän on menettänyt vapautensa, ja melkein henkensä, Hautala sanoi tiedotteessa.

Kampanjointi korruptiota vastaan

Navalnyi tunnetaan yhtenä presidentti Vladimir Putinin äänekkäimmistä arvostelijoista. Navalnyi on kampanjoinut myös korruptiota vastaan.

Navalnyi joutui myrkytyksen kohteeksi viime vuonna. Länsimaiden mukaan hänet myrkytettiin Venäjällä neuvostoaikaisella hermomyrkyllä Novitshokilla. Häntä hoidettiin myrkytyksen jälkeen Saksassa, minkä jälkeen hän palasi Venäjälle.

Navalnyi otettiin kiinni heti kotiinpaluunsa jälkeen, ja hän on ollut siitä lähtien vangittuna. EU ja länsimaat ovat vaatineet Venäjää vapauttamaan Navalnyin.

Navalnyi on itse sanonut Putinin olleen hänen myrkytyksensä takana. Venäjä on kiistänyt osallisuutensa myrkytykseen.

”Ei ensimmäinen eikä viimeinen myrkytys”

Navalnyi oli EU-parlamentin ulkoasiainvaliokunnan kuultavana viime vuoden marraskuussa videoyhteyden välityksellä. Tuolloin toipilaana ollut Navalnyi vaati EU:lta pakotteita Putinin lähipiiriä ja keskeisiä venäläisiä liikemiehiä vastaan.

Navalnyin mukaan oligarkkeihin kohdistuvat pakotteet olisivat tehokkaampia kuin aiemmin langetetut pakotteet. Navalnyi myös kiitti EU:lta siihen mennessä saamaansa tukea ja sanoi, että tuella on laajempi merkitys koko Venäjän kansalle.

– En ole todellakaan ensimmäinen enkä valitettavasti myöskään viimeinen, joka tulee myrkytetyksi, tapetuksi tai kohdelluksi tällä tavalla, Navalnyi sanoi viime marraskuussa.

Kesäkuussa Navalnyin järjestöt luokiteltiin Venäjällä äärijärjestöiksi. Päätöstä pidettiin keinona estää Navalnyin tukijoiden asettumista ehdolle syksyn vaaleissa. Euroopan unioni tuomitsi päätöksen perusteettomana.

Mielipiteenvapauden Saharov-palkinto on myönnetty vuodesta 1988 lähtien henkilöille tai järjestöille, jotka edistävät ihmis- ja perusoikeuksia. Viime vuonna palkinnon sai Valko-Venäjän oppositio.

Heta Hassinen

STT

Kuvat: