EU tarjoutuu vähentämään Pohjois-Irlantiin tarkoitettujen brittiläisten tavaroiden tullitarkastuksia

EU on tarjoutunut vähentämään Pohjois-Irlantiin tarkoitettujen brittiläisten tavaroiden tullitarkastuksia ja paperityötä. Asiasta kertoi EU-komission varapuheenjohtaja Maros Sefcovic keskiviikkona.

EU:n tarjouksen tavoitteena on torjua uusi brexitiin liittyvä kiista Britannian kanssa.

Sefcovic sanoo kuunnelleensa pohjoisirlantilaisia sidosryhmiä asian tiimoilta. EU:n ehdotukset ovat Sefcovicin mukaan vilpitön vastaus niiden huoliin.

– Odotamme vakavaa ja intensiivistä yhteistyötä Britannian hallituksen kanssa Pohjois-Irlannin kaikkien yhteisöjen parhaaksi, Sefcovic sanoi.

EU:n neuvottelijat toimittivat suunnitelmansa keskiviikkona Lontooseen. Tämä tapahtui päivä sen jälkeen, kun Britannian brexit-ministeri David Frost oli sanonut, että Pohjois-Irlantia koskeva nykyinen toimintatapa, jota kutsutaan pöytäkirjaksi, pitäisi repiä palasiksi.

Vaikka EU sanoo kieltäytyvänsä uusista pöytäkirjaa koskevista neuvotteluista, se sanoo lausunnossa, että nyt esitetyissä ehdotuksissa on ”erilainen malli” pöytäkirjan toteutukselle. Lisäksi kauppaongelmien sanotaan helpottuvan ”merkittävästi”.

Uusia ehdotuksia koskevien neuvottelujen EU:n ja Britannian välillä uskotaan vievän useita viikkoja.

Sefcovicin varsin reilu kädenojennus Britannian suuntaan oli herättänyt EU:n sisällä vastustusta etenkin Ranskan taholta, mutta lopulta slovakialaiskomissaarin kanta oli voittanut.

Lisääntynyt byrokratia harmittanut brittiyrityksiä

Britannia on vaatinut muutoksia Britannian EU-eron yhteydessä sovittuun Pohjois-Irlannin rajajärjestelyyn. Tällöin Britannian saaren ja Pohjois-Irlannin väliin Irlanninmerelle syntyi käytännössä uusi tulliraja, sillä Britanniasta Pohjois-Irlantiin tuotavat tuotteet täytyy tarkistaa sen varmistamiseksi, että ne täyttävät EU:n säännöt.

Lisääntynyt byrokratia on harmittanut esimerkiksi brittiyrityksiä, jotka ovat myyneet tuotteita Pohjois-Irlantiin.

Joidenkin tuotteiden, kuten brittiläisten makkaroiden, pääsy Pohjois-Irlannin markkinoille nykyisen siirtymäjakson päätyttyä on ollut vaarassa, koska tiettyjen lihatuotteiden tuominen EU:n alueelle sen ulkopuolelta on kielletty. Sama kohtalo uhkasi brittiläisiä kukkia.

EU-tuomioistuimen rooli hiertää

Britannian hallitus on kuukausien ajan vaatinut muutoksia toimimattomana pitämäänsä rajajärjestelyyn ja uhkaillut sen keskeyttämisellä. Lisääntyneiden rajamuodollisuuksien ohella Britanniaa hiertää se, että EU-tuomioistuimella on toimivalta Pohjois-Irlantia koskevissa EU-lainsäädäntöön liittyvissä kiistoissa. Frost sanoi hiljattain, että tuomioistuimen toimivallan poistaminen on briteille kynnyskysymys.

STT

