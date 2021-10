EU-tuomioistuin määräsi Puolan maksamaan sakkoa miljoona euroa päivässä – maa ei ole keskeyttänyt kiistellyn kurinpitoelimen toimintaa

Euroopan unionin tuomioistuin määräsi keskiviikkona Puolan maksamaan miljoona euroa sakkoa päivässä, koska maa ei ole keskeyttänyt kiistellyn kurinpitoelimen toimintaa.

Puola on perustanut tuomareiden toimintaa valvovan kurinpitoelimen, joka voi määrätä Puolan korkeimman oikeuden tuomareille rangaistuksia. EU:n tuomioistuin on linjannut, että Puolan tuomareita koskevat kurinpitotoimet eivät ole yhteensopivia EU:n perussopimusten kanssa.

EU-komissio pyysi syyskuussa tuomioistuinta asettamaan sakon sen jälkeen, kun Puola ei noudattanut aikaisempaa heinäkuussa annettua päätöstä, jossa maa määrättiin välittömästi keskeyttämään kurinpitoelimen toiminta.

Kurinpitoelimen arvostelijoiden mielestä se on keino pitää tuomarit linjassa hallituksen politiikan kanssa.

Puolan perustuslakituomioistuimen linjaus suututti

Närää EU:ssa on aiheuttanut myös Puolan perustuslakituomioistuimen aiemmin tässä kuussa tekemä linjaus, jonka mukaan osa EU:n perussopimusten artikloista on Puolan perustuslain vastaisia. Linjaus kyseenalaisti EU-oikeuden aseman maassa.

Linjausta on kritisoitu laajasti, koska ensisijaisuusperiaatteen mukaisesti EU-oikeus on kansallisen oikeuden yläpuolella.

Viime viikolla Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki puolusti EU-parlamentissa maansa kantaa. Hän sanoi maansa olevan valmis vuoropuheluun, mutta että se ei ”toimi painostuksen tai kiristyksen alaisena”.

Useat EU-maiden johtajat ilmaisivat mielipiteenään, ettei EU:n pitäisi luovuttaa Puolalle 36 miljardin euron elpymisrahoja. Asia on vielä ratkaisematta.

