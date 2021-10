Euroopan ja kotimaan kohteet kiinnostavat salolaisia

Vihdoinkin! Huudahdus on tuttu Salon Matkatoimiston matka-asiantuntija Anu Parhialalle.

– 99 prosenttia asiakkaista sanoo tämän ja lisää, että ihanaa, nyt pääsee lähtemään.

Koronapandemian hellittäminen näkyy selvästi kahdessa asiakasryhmässä. Yritykset ovat aktivoituneet liikematkojen kysynnässä ja seniorit varaavat vapaa-ajanmatkoja. Moni asiakas on vanha tuttu.

– Kanaria, Madeira ja Kreikan saaret kiinnostavat. Lisäksi seniorit lähtevät jälleen Malagaan ja Espanjan Aurinkorannikolle viettämään talvea ja palaavat maaliskuussa Suomeen, Parhiala kertoo.

Kaikkialle ei haluta matkustaa, eikä kaikkialle edes pääse.

– USA:n rajat eivät ole auki, eikä Thaimaahan ole helppo päästä. Eurooppaan pääsee ja sieltä pääsee tarvittaessa nopeasti kotiin.

Matkalle lähtijöitä mietityttää mahdollinen sairastuminen ja kotiin pääsyn helppous.

– Toinen asia, mitä mietitään, on koronan näkyminen kohteessa. Onko perillä kuinka vapaata vai pitääkö käyttää maskia? Rajoituksia puretaan pikkuhiljaa ja on tärkeää, että maassa ollaan maan tavalla, Parhiala sanoo.

Turvallisuusnäkökohdat näkyvät myös kotimaan matkailun vilkastumisena. Koli, Rovaniemi ja sekä kylpylät eri puolilla maata houkuttelevat aiempaa enemmän.

Koulujen syyslomaviikko ensi viikolla ei ole juurikaan vilkastuttanut kysyntää.

– Toki laivamatkoja ja hotellimatkoja kysytään, mutta lapsiperheet haluavat valmismatkapaketin ja hoitavat varaukset itse, Anu Parhiala sanoo.

Toisaalta hän on huomannut koronan tuoman muutoksen.

– On viitteitä, että matkatoimistoja käytetään enemmän. Ihmisillä on turva, kun joku muu on varannut matkan sen sijaan, että sen on varannut itse.

Matkatoimisto on edelleen rajoitetusti avoinna, mutta Parhiala on toiveikas.

– Meillä on yksi henkilö joka päivä töissä, mutta valmius lisätä työntekijöitä on olemassa. Kun töissä on kaksi ihmistä, voimme pitää toimiston ovet auki koko päivän.

Matkalle tekee mieli, mutta korona hillitsee

Gallupiin vastanneet salolaiset seuraavat tilannetta. Lottovoitto voi muuttaa kaiken.

– Mieli tekee matkalle, mutta koronan takia on mahdotonta vielä sanoa, milloin. Kun matkalle lähdetään, mennään perheen kanssa, Reijo Risu toteaa. Vieressä nyökkää poika, Roni Risu.

Mieluisin kohde ovat Baltian maat ja varsinkin Viro. Kohdemaassa tilanteen pitää olla rauhallisen ennen kuin he tohtivat lähteä lomailemaan.

Reijo Risun mielestä yksi este matkustamiselle ovat puutteelliset rokotukset.

– Rokotus pitäisi saada menemään nuorillekin perille.

Tarja Entonen tunnustaa olevansa kotimaan matkailun kannattaja. Ulkomaat eivät niin kiinnosta.

Koronatilanne ja syksy ylipäätään eivät houkuta matkalle, mutta ensi kevät ja kesä ovat eri juttu.

– Itä-Suomeen, Kolille ja Kuusamoon vaellus- ja luontokohteisiin, hän kertoo toiveistaan.

Edellisestä matkasta on ehtinyt kulua jo useampi vuosi.

– Kyllä tekee mieli. Olen matkustanut paljon, mutta nyt riittäisi Tallinnan-laivakin, Terhi Nikander vastaa.

Matkaa ei kuitenkaan ole suunnitteilla.

– Korona on pidätellyt, mutta nyt jo uskaltaisi lähteä, kun on piikit annettu.

Suunnitelmia tälle vuodelle ei ole, mutta mieli voi muuttua.

– Jos lottovoitto tulee, jään palkattomalle!

Susse Rounamaa ei ole miettinyt matkustamista, sillä se ei kiinnosta häntä kovasti.

– Koronalla ei ole merkitystä, mutta työ vie niin paljon aikaa. Mutta, jos minäkin saisin lottovoiton, niin lähtisin!

Heli Mäkelän matkustusintoon koronavuosi ei ole vaikuttanut mitenkään, sillä hän matkustaa muutenkin vähän.

– Vai haluaisiko Teemu johonkin lämpimään, äiti kysyy sylissä olevalta, kohta 2,5-vuotiaalta pojalta.

Vastaaminen ujostuttaa, mutta äiti vastaa hänen puolestaan.

– Kyllä varmasti tulevaisuudessa matkustamme. Ennemmin lämpimään kuin muualle, hän sanoo tihkusateessa.