Euroopan lääkevirasto hyväksyi Modernan tehosterokotteen täysi-ikäisille – rokotteen käyttöä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on rajoitettu

Euroopan lääkevirasto EMA hyväksyi maanantaina lääkeyhtiö Modernan koronarokotteen tehosteannoksen. EMA:n suositus Modernan kolmannesta rokoteannoksesta koskee 18-vuotiaita ja sitä vanhempia.

Pfizerin ja Biontechin tehosterokote sai EMA:n hyväksynnän jo aiemmin tässä kuussa.

EMA totesi tutkimusten osoittavan, että kolmas annos Modernan Spikevax-rokotetta 6-8 kuukautta toisen annoksen jälkeen nostaa vasta-aineiden tasoja niillä aikuisilla, joilla rokotteen antama suoja on hiipumassa. Rokotteiden suojateho voi tutkimusten mukaan hiipua etenkin henkilöillä, joilla on vakavia immuunijärjestelmän puutteita.

Modernan rokotetta on käytetty myös Suomessa. Aiemmin tässä kuussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) linjasi, että rokotetta ei pitäisi antaa alle 30-vuotiaille miehille ja pojille varovaisuusperiaatteen vuoksi. Pohjoismaisessa tutkimuksessa on havaittu, että Modernan rokotteen saaneilla alle 30-vuotiailla miehillä on hieman muita korkeampi riski saada sydänlihastulehdus.

Myös muut Pohjoismaat ovat rajoittaneet Modernan rokotteen käyttöä nuorilla miehillä. Islanti lopetti rokotteen käytön kokonaan, koska sillä on riittävästi Pfizerin ja Biontechin rokotetta asukkaidensa tarpeisiin.

EMA totesi tiedotteessaan, että kolmannen annoksen aiheuttamat sivuvaikutukset vaikuttavat testien perusteella hyvin samanlaisilta kuin toisen annoksen aiheuttamat.

– Sydänlihastulehdusten ja muiden hyvin harvinaisten sivuvaikutusten riskiä tehosteannoksen jälkeen seurataan tarkasti, lääkevirasto sanoi.

Moderna: Koronarokote on tehokas 6-11-vuotiailla lapsilla

Modernan koronarokote on osoittautunut testeissä tehokkaaksi lapsilla, yhdysvaltalaisyhtiö kertoi maanantaina.

Yhtiön mukaan rokote sai 6-11-vuotiaissa lapsissa aikaan tehokkaan immuunivasteen kahdella annoksella. Lapsille annettava annos on kooltaan puolet aikuisille annettavasta, mutta se sai kuitenkin aikaan enemmän vasta-aineita kuin aikuisilla.

Testeissä oli mukana yli 4 700 lasta. Valtaosa sivuvaikutuksista oli lieviä.

Modernan mukaan rokote saavutti testeissä sille asetetut tavoitteet, ja yhtiö antaa pian tutkimustuloksensa viranomaisten arvioitavaksi käyttöluvan saamista varten.

Viime viikolla Pfizer kertoi, että sen rokote osoittautui testeissä 90-prosenttisen tehokkaaksi oireellisen koronatartunnan estämisessä 5-11-vuotiailla lapsilla. Yhdysvaltain lääkeviraston FDA:n asiantuntijapaneelin on tarkoitus tiistaina käsitellä Pfizerin rokotteen käyttölupaa 5-11-vuotiaille.

Yhdysvalloissa on kuollut pandemian aikana koronavirukseen liittyen reilut 150 lasta ikähaarukassa 5-11. Maassa on tuohon ikäryhmään kuuluvia kaikkiaan noin 28 miljoonaa. Yhteensä Yhdysvalloissa on kuollut virukseen liittyen yli 750 000 ihmistä.

Presidentti Joe Bidenin hallinto on kertonut olevansa valmis organisoimaan lasten rokotukset heti, kun jonkin yhtiön rokote saa viranomaisten hyväksynnän tuossa ikäryhmässä. Hallinnon tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci on arvioinut, että Pfizerin rokotetta voidaan alkaa antaa lapsille jo marraskuun puolivälin tienoilla.

STT

