Euroopan parlamentti palkitsee vakoiluohjelman käytön paljastaneet journalistit

Pegasus-vakoiluohjelman laajan käytön paljastaneet toimittajat on palkittu Euroopan parlamentin journalismipalkinnolla. Palkinto jaettiin nyt ensimmäistä kertaa.

Kansainvälisen toimittajaryhmän tekemän laajan selvityksen mukaan israelilainen NSO Group oli toimittanut vakoiluun hyödynnettävää ohjelmaansa useiden maiden hallinnoille, joiden uskotaan käyttäneen sitä muun muassa ainakin 180 toimittajan tarkkailuun.

Selvityksessä tarkasteltiin yli 50 000 puhelinnumeron listaa. Numeroiden uskotaan kuuluvan henkilöille, jotka ovat päätyneet NSO:n asiakkaiden kiinnostuksen kohteeksi.

Selvityksen perustella epäillään, että vakoiluohjelmaa on käytetty muun muassa ihmisoikeusaktivistien, yritysjohtajien ja poliitikkojen vakoiluun ympäri maailmaa.

Paljastuksen mukaan esimerkiksi Unkari ja Marokko olisivat hyödyntäneet vakoiluohjelmaa. Maat kiistivät asian uutisoinnin jälkeen.

Järjestö jatkaa surmattujen toimittajien työtä

Heinäkuussa julkisuuteen tullutta tietovuotoa tutki yli 80 toimittajaa yhteensä 17 mediasta ympäri maailman. Taustalla on Forbidden Stories -järjestö, joka tekee eri medioiden kansainväliseen yhteistyöhön perustuvaa tutkivaa journalismia.

Järjestön tavoitteena on jatkaa ja julkistaa tietoja, joiden tutkimisesta toimittajat ovat joutuneet surmatuiksi, uhatuiksi tai vangituiksi.

– Journalistin tappaminen ei tapa juttua, järjestö kirjoittaa verkkosivuillaan.

EU-parlamentin journalismipalkinto on arvoltaan 20 000 euroa. Palkinto on nimetty murhatun maltalaisen toimittajan Daphne Caruana Galizian mukaan. Poliitikkojen korruptiota tutkinut Caruana Galizia sai surmansa autopommi-iskussa Maltalla vuonna 2017.

Heta Hassinen

STT

