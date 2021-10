Facebookin palveluissa ongelmia ympäri maailman – laajoja käyttöhäiriöitä Facebookissa, Instagramissa ja Whatsappissa

Somejätti Facebookin palveluissa on ongelmia ympäri maailman, kertovat useat kansainväliset mediat. Facebookin omistamat sosiaalisen median palvelut, kuten Facebook, Instagram ja Whatsapp, eivät tällä hetkellä toimi useilla käyttäjillä.

Käyttökatkokset alkoivat brittilehti Independentin mukaan Suomen aikaa kello seitsemän jälkeen. Netissä toimivien palveluiden vikatilanteiden seurantaan erikoistuneen Downdetector-sivuston mukaan käyttökatkoksia on raportoitu ympäri maailman.

Tiedossa ei ole, vaikuttaako tilanne kaikkiin somepalveluiden käyttäjiin. Mahdollisesti miljoonilla ihmisillä ei kuitenkaan tällä hetkellä toimi jokapäiväiseen viestintään käytetyt sovellukset.

Käyttökatkon syystä ei ole vielä tietoa. Facebook ei ole kommentoinut katkosta tarkemmin.

– Olemme tietoisia siitä, että joillakin ihmisillä on ongelmia käyttää sovelluksiamme ja tuotteitamme. Pyrimme palauttamaan asiat normaaliksi mahdollisimman nopeasti, ja pahoittelemme häiriötä, kertoo Facebookin tiedottaja Andy StoneTwitterissä.

Facebook ei omista pikaviestipalvelu Twitteriä. Häiriöstä on tiedotettu myös Facebookin omistamien palveluiden omilla Twitter-sivuilla.

Facebookilla on noin 2,9 miljardia aktiivista käyttäjää maailmanlaajuisesti.

Vikatilannetta edelsi tietovuotajan esiintyminen televisiossa

Facebookin maanantai-iltainen käyttökatkos osuu kiusalliseen ajankohtaan, sillä juuri edeltävänä iltana Facebookin tietovuotaja Frances Haugen paljasti kasvonsa televisiohaastattelussa. Haugen on välittänyt viime aikoina tuhansia sivuja yhtiön sisäisiä asiakirjoja viranomaisille sekä yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalille, joka on uutisoinut tiedoista viime viikkojen aikana.

Haugenin välittämien asiakirjojen mukaan somejätti on tietoinen siitä, että sen alustoja käytetään vihan, väkivallan ja disinformaation yllyttämiseen ja levittämiseen ja että sen alustat vahingoittavat lasten mielenterveyttä. Asiakirjojen mukaan Facebook on yrittänyt piilottaa todisteet näistä.

Yhtiö on kiistänyt väitteet.

Haugenin mukaan Facebook on valinnut ”liikevoitot turvallisuuden sijaan”. Haugen kertoo halunneensa tuoda tiedot julki, jotta nopea muutos saataisiin somejätin toiminnassa aikaan.

Haugen on puhumassa tiedoistaan Yhdysvaltain kongressille paikallista aikaa tiistaina.

https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/facebook-down-instagram-whatsapp-today-b1932059.html

https://downdetector.com/

https://twitter.com/andymstone/status/1445058088436908045

https://www.wsj.com/articles/the-facebook-files-11631713039

Saara-Miira Kokkonen

STT

Kuvat: