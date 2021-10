Facebookin palvelut ovat alkaneet palautua tuntien käyttökatkon jälkeen

Somejätti Facebook vahvistaa Twitterissä, että sen palvelut ovat alkaneet palautua. Yhtiö ei ole vielä tiedottanut, mikä aiheutti tunteja kestäneen käyttökatkon. Palveluissa voi kuitenkin yhä esiintyä käyttökatkoja ja hitautta.

Yhtiö pahoitteli käyttökatkoa ja sen aiheuttamaa harmia palveluita käyttäville yrityksille ja ihmisille.

Käyttökatkokset alkoivat Suomen aikaa noin kello seitsemän jälkeen maanantai-iltana. Facebookin omistamat sosiaalisen median palvelut, kuten Facebook, Instagram ja Whatsapp, eivät toimineet tunteihin useilla käyttäjillä.

Brittilehti Independentin mukaan käyttäjien siirtyminen muihin sosiaalisen median kanaviin, kuten viestisovellus Telegramiin ja Twitteriin, hidasti myös niiden toimimista. Myös Gmailin, Tiktokin ja Snapchatin käyttäjät ovat raportoineet hitauksista, lehti kertoo.

Internetin käyttöhäiriöitä seuraava Tracker Downdetector kertoi uutistoimisto AFP:lle, että se on saanut viime tuntien aikana peräti 10,6 miljoonaa raporttia palveluun liittyvistä häiriöistä ympäri maailmaa.

Facebookilla, Messengerillä, Instagramilla ja Whatsappilla arvioidaan olevan yli 3,5 miljardia käyttäjää, kertoo New York Times.

Asiantuntijat ovat arvioineet yhdeksi käyttökatkon syyksi mahdollisesti reititysongelmia, kertoo uutistoimisto AFP. Kyberhyökkäystä sen sijaan ei ole pidetty todennäköisenä.

Vikatilannetta edelsi tietovuotajan esiintyminen televisiossa

Facebookin maanantai-iltana alkanut käyttökatkos osuu kiusalliseen ajankohtaan, sillä juuri edeltävänä iltana Facebookin tietovuotaja Frances Haugen paljasti kasvonsa televisiohaastattelussa. Haugen on välittänyt viime aikoina tuhansia sivuja yhtiön sisäisiä asiakirjoja viranomaisille sekä yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalille, joka on uutisoinut tiedoista viime viikkojen aikana.

Haugenin välittämien asiakirjojen mukaan somejätti on tietoinen siitä, että sen alustoja käytetään vihan, väkivallan ja disinformaation yllyttämiseen ja levittämiseen ja että sen alustat vahingoittavat lasten mielenterveyttä. Asiakirjojen mukaan Facebook on yrittänyt piilottaa todisteet näistä.

Yhtiö on kiistänyt väitteet.

—

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Saara-Miira Kokkonen, Sanna Raita-aho

STT

