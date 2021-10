Fennia aloittaa yt:t – vaakalaudalla enimmillään 137:n työpaikat

Vakuutusyhtiö Fennia aloittaa noin 530:tä työntekijää koskevat yhteistoimintaneuvottelut, joissa vähennystarpeeksi kerrotaan enimmillään 137 ihmistä vahinkovakuutusliiketoiminnan eri osissa. Yhtiön mukaan yt-neuvottelut johtavat näiden kohdalla joko vähennyksiin tai työsuhteiden olennaisiin muutoksiin.

Yhtiö kertoo tavoitteekseen tehostaa toimintaa ja organisoida sitä uudelleen asiakaskokemuksen ja kannattavuuden parantamiseksi. Fennian mukaan yksi osa suunniteltua muutosta on asiakaspalvelun uudelleen organisointi. Asiakaskäyntien määrä yhtiön konttoreissa on vähentynyt vuosien aikana merkittävästi, kun asiakkaat ovat siirtyneet digitaalisiin kanaviin.

– Henkilökohtainen ja laadukas palvelu on meille edelleen tärkeää, ja sen tarjoaminen siirtyy entistä enemmän digitaalisiin kanaviin. Panostus niihin ja kokonaan uuteen vakuutusjärjestelmään on osa monen vuoden muutosohjelmaa, kertoo yhtiön tiedotteessa vahinkovakuutusliiketoiminnan operatiivinen johtaja Antti Huhtala.

Fennian mukaan mahdollisia henkilöstövähennyksiä pyritään rajoittamaan sijoittamalla ihmisiä uusiin tehtäviin ja rooleihin. Lopullinen vähennettävien työpaikkojen määrä vahvistuu neuvottelujen jälkeen.

STT

