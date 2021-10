Filippiiniläiset hoiva-avustajat aloittivat työt Salossa – kunnat ja hoivajätit rekrytoivat Aasiasta jopa tuhansia hoitajia

Hoivajätti Mehiläisen palvelukodeissa Salossa ja Halikossa on aloittanut kaksi uutta työntekijää Filippiineiltä. Kuntien omistama koulutusyhtiö Edusalo etsii samaan aikaan suomenopettajaa, joka lähtisi puoleksi vuodeksi Intiaan opettamaan suomen kieltä intialaisille hoitajille.

– Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan. Miten hoiva-alalla ratkaistaan yhtälö hoitajamitoituksesta, jos ei ole ihmisiä sitä työtä tekemään, Edusalon toimitusjohtaja Jyrki Sjöholm sanoo.

Edusalo opetti intialaisille sairaanhoitajille suomea verkkokurssilla jo keväällä. Osallistujia oli toistakymmentä. Tarkoitus on, että hoitajat osaisivat jo kieltä, jos he hakeutuvat Suomeen töihin.

Filippiiniläisiä on työskennellyt Suomessa sosiaali- ja terveysalalla joitain satoja, mutta nyt kunnat ja hoivayritykset aikovat rekrytoida Kaakkois-Aasian saaristovaltiosta jopa tuhansia hoitajia.

– Työntekijöistä on aivan valtava pula. Työperäinen maahanmuutto ei ratkaise ongelmaa, mutta se on yksi keino helpottaa tilannetta edes vähän, Mehiläisen sosiaalipalvelujen projektipäällikkö Maria Kylänpää toteaa.

Yksi muuttokuorma kaukomailta saapui salolaisen kerrostalon pihalle pari viikkoa sitten.

Pelkästään vanhustenhoitoon tarvitaan lähivuosina tuhansia uusia hoitajia. Isot hoivapalveluyritykset Attendo, Esperi Care ja Mehiläinen ovat ilmoittaneet palkkaavansa hoitajia ulkomailta. ”Ratkaisuja hoitajapulaan – Attendo työllistää tuhat uutta filippiiniläistä hoitajaa”, Attendo tiedotti lokakuussa.

Mehiläinen on perustanut tytäryhtiön Healthcare Staffing Solutionsin (HSS), jonka tavoite on rekrytoida, kouluttaa ja tuoda hoiva-alan työntekijöitä Suomeen. ”Lähdemme ratkaisemaan hoivakotien henkilöstötarvetta”, Mehiläinen viestitti joulukuussa.

Esperi Care kertoi kesäkuussa, että se valmistautuu rekrytoimaan ulkomailta 3–4 vuoden aikana noin 500 hoitoalan ammattilaista. Ensimmäisessä ryhmässä on parikymmentä filippiiniläistä hoitajaa.

Myös kunnat ovat kiinnostuneita aasialaisesta työvoimasta. Pääkaupunkiseudun kuntien omistama henkilöstöyhtiö Seure aikoo rekrytoida ja työllistää sata filippiiniläistä hoitajaa vuosittain. Tampere päätti elokuussa palkata 34 filippiiniläistä hoiva-avustajaa vanhuspalveluihin.

Suurin osa hoitoalalle tulevista filippiiniläisistä on suorittanut yliopistossa nelivuotisen sairaanhoitajan tutkinnon. Suomessa tutkinto ei riitä. Filippiiniläiset sairaanhoitajat päätyvät hoiva-avustajiksi, ja voivat kouluttautua työn ohessa lähihoitajiksi.

Hoiva-avustaja työskentelee tehtävissä, joissa ei tarvita lähihoitajan tai sairaanhoitajan koulutusta.

– Me palkkaamme sosiaalipalveluihin filippiiniläislähtöisiä työntekijöitä, joilla ei kaikilla ole sosiaali- tai terveysalan tutkintoa, mutta jotka ovat olleet jo useita vuosia hoivatyössä Hongkongissa hyvinkin vastaavassa työssä kuin täällä, salolainen Kylänpää kertoo.

Työpaikan saanti Suomessa edellyttää vähintään kahdeksan kuukautta suomen kielen opintoja sekä hoiva-avustajan koulutukseen vaadittavat teoriaopinnot verkko-opiskeluna. Healthcare Staffing Solutionsin yhteistyökumppani on muun muassa kuudentoista satakuntalaisen kunnan koulutusyhtiö Sataedu.

Soveltuvuuskokeen, kieliopintojen sekä hoiva-avustajan teoriaopinnot läpäistyään työntekijät antavat Suomessa vielä hoiva-avustajan työhön vaadittavat näytöt ennen siirtymistään työpaikkoihinsa.

Mehiläisen hoivakodeissa on tällä hetkellä noin sata filippiiniläislähtöistä työntekijää. Vuoden päästä heitä voi olla parisataa.

Työvoima on Filippiinien tärkein vientituote, jota valtiokoneisto on rakentanut tietoisesti 1970-luvulta asti. Lähteminen on tehty helpoksi, ja maailmalla työskentelee jo kymmenisen miljoonaa filippiiniläistä. Jopa joka kolmas maailman merimiehistä on filippiiniläinen, ja Yhdysvalloissa joka kahdeskymmenes rekisteröity hoitaja on Filippiineiltä.

Työn perässä ulkomaille muuttaneet filippiiniläiset lähettävät kotiväelleen rahaa, jonka liikkumista Filippiinien keskuspankki Bangko Sentral ng Pilipinas tilastoi tarkasti. Toissavuonna merten takaa tuli rahaa peräti 33,5 miljardia dollaria, jonka osuus köyhän maan bruttokansantuotteesta on kymmenen prosenttia.

Koronapandemia pakotti Filippiinien hallituksen hillitsemään hoitajavientiä. Maasta sai lähteä korkeintaan 5 000 hoitajaa vuodessa. Tänä kesänä rajaa nostettiin 6 500 hoitajaan. Keskuspankki on samaan aikaan raportoinut tarkasti pandemian vaikutuksia rahavirtoihin.

Suomessa asuu kuutisentuhatta filippiiniläistä, joista suurin osa on naisia. Filippiinien keskuspankin mukaan Suomesta tuli rahaa tuli viime vuonna yli 9,9 miljoonaa euroa.