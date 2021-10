Fingrid sai hankeluvan siirtolinjan rakentamiseen Suomen ja Ruotsin välille – suomalaisille sähkönkäyttäjille luvassa satojen miljoonien eurojen hyöty

Suomen sähkönsiirron kantaverkkoa ylläpitävä Fingrid on saanut luvan siirtolinjan rakentamiseen Suomen ja Ruotsin välille. Hankeluvan 400 kilovoltin voimajohdon rakentamiseen myönsi työ- ja elinkeinoministeriö keskiviikkona.

Siirtolinjasta suomalaisille sähkönkäyttäjille tuleva hyöty on arvioitu vuoden 2025 tilanteessa noin 400 miljoonaksi euroksi vuodessa. Vuoden 2035 tilanteessa vastaava hyöty olisi noin 1,1 miljardia euroa vuodessa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoo, että uusi rajajohto Suomen ja Ruotsin välillä on tärkeä sähkön siirron turvaamiseksi ja Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden kehittämisen kannalta.

– Yhteys hyödyttää kansantaloutta sekä sähkön käyttäjiä sadoilla miljoonilla euroilla. Toimivat siirtoyhteydet ovat tärkeä osa teollisuuden ja yhteiskunnan sähköistymisen tukemista, Lintilä arvioi tiedotteessa.

Fingridin mukaan siirtolinjan kansantaloudellisten hyötyjen arvioidaan olevaan Suomelle vuonna 2025 noin 59 miljoonaa euroa ja vuoden 2035 tilanteessa noin 180 miljoonaa euroa vuodessa.

Taustalla on sähkönsiirron lisäkapasiteetin tarve Ruotsin ja Suomen välillä. Keskeisin hyöty uudesta sähkönsiirtoyhteydestä on Fingridin mukaan sähkönhintojen tasaantuminen Suomen ja Pohjois-Ruotsin välillä, mikä merkitsee, että hinta laskee Suomessa.

Lupa ei määritä sähköjohdon reittiä

Rajayhdysjohto lisäisi Suomen ja Pohjois-Ruotsin välistä siirtokapasiteettia Ruotsista Suomeen 800 megawattia ja Suomesta Ruotsiin 900 megawattia.

Fingrid haki kesällä ministeriöltä sähkömarkkinalain mukaista hankelupaa Vuennonkoski-Viitajärvi väliselle voimajohdolle. Yhdysjohdon on tarkoitus valmistua vuoden 2025 loppupuolella.

Hankeluvan myöntämisen edellytyksenä oli, että sähköjohdon rakentaminen on sähkön siirron turvaamiseksi tarpeellista. Hankeluvassa ei määrätä sähköjohdon reittiä.

Rakennettava siirtojohto muodostaa työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan kolmannen vaihtosähköyhteyden Suomen ja muun pohjoismaisen synkronialueen välille.

STT

