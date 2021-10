Finnwatch: Suomeen tuotavan alumiinin tuotannossa ympäristö- ja ihmisoikeusongelmia

Suomeen Brasiliasta tuotavan alumiinin tuotannossa on ympäristö- ja ihmisoikeusongelmia, kertoo yritystoiminnan vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö Finnwatch. Finnwatch sanoo, että Suomessa alumiinia käyttävät yritykset tuntevat huonosti raaka-aineiden ihmisoikeus- ja ympäristöriskejä.

Järjestö kertoo tiedotteessaan, että Suomessa markkinoitavissa tuotteissa kuten ikkunoissa, ovissa ja sähköautoissa käytetään norjalaisen Hydro-yhtiön tuottamia alumiiniraaka-aineita. Yhtiö on järjestön mukaan Brasilian Amazonin alueella keskellä monimutkaista konfliktia. Sitä syytetään ympäristön pilaamisesta, metsäkadosta ja haavoittuvassa asemassa olevien yhteisöjen elinkeinojen vaarantamisesta.

Yhtiötä vastaan on nostettu satoja yhä käynnissä olevia oikeusjuttuja, järjestö kertoo tiedotteessaan.

– Finnwatchin haastattelemat Hydron alumiinitoimintojen läheisyydessä asuvat ihmiset ovat katkeria yhtiölle ja paikallisille viranomaisille. He kokevat, että yritystoiminnasta saatavat hyödyt kasautuvat vain harvoille, samalla kun he itse kärsivät haitoista, sanoo Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér tiedotteessa.

Alumiinia tarvitaan ekologiseen siirtymään

Alumiinin kysyntä on kasvussa. Sitä tarvitaan esimerkiksi uusiutuvaan energiaan perustuvaan järjestelmään siirtyessä. Uudet sähköverkot ja -autot lisäävät alumiinin kysyntää.

– Ekologinen siirtymä on välttämätön. Samalla on kuitenkin huomioitava lisääntyvän mineraalien käytön vaikutukset paikallisiin ekosysteemeihin ja ihmisiin. Päättäjillä on nyt kiire laittaa yrityksiä koskeva sääntely kuntoon, tiedotteessa sanotaan.

Finnwatch vaatii ripeitä toimia yritysvastuulain voimaan saattamiseksi. Se sanoo myös, ettei se kannusta ostajia lopettamaan ostamasta Hydrolta, jonka yhtiöissä Brasiliassa on jo aloitettu työ vastuullisuuden lisäämiseksi. Kuluttajien tulisi sen sijaan seurata korjaavien toimenpiteiden etenemistä Brasiliassa.

Brasilian lisäksi Finnwatch varoittaa myös alumiinintuotannon ongelmista Länsi-Afrikan Guineassa.

Milja Rämö

STT