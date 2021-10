Fortumin tytäryhtiö Uniper antoi positiivisen tulosvaroituksen

Energiayhtiö Fortumin saksalainen tytäryhtiö Uniper on nostanut arviotaan tämän vuoden tuloksestaan. Uniper arvioi oikaistun liikevoittonsa olevan tänä vuonna 1 050-1 300 miljoonaa euroa, kun aiempi ennuste oli 800-1 050 miljoonaa euroa.

Uniperin mukaan ennakoitua paremman tuloskehityksen taustalla on pääasiassa hintojen nousu erityisesti Euroopan kaasu- ja sähkömarkkinoilla.

Uniper odottaa tammi-syyskuun oikaistun liikevoiton kohoavan noin 600 miljoonaan euroon. Viime vuonna vastaava tulos oli 405 miljoonaa euroa.

Uniper on Fortumin suurin liiketoimintasegmentti, ja sillä on merkittävä vaikutus Fortumin tulokseen. Fortum omistaa Uniperista noin kolme neljäsosaa.

STT

