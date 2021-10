Fysiikan Nobel-palkinnon saajat tutkineet ilmastoa ja epäjärjestystä

Fysiikan Nobel-palkinnon saavat Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ja Giorgio Parisi ”uraauurtavasta työstään monimutkaisten fysikaalisten järjestelmien ymmärtämisessä”.

Puolet palkinnosta saavat Manabe ja Hasselmann maapallon ilmaston fysikaalisesta mallintamisesta ja ilmaston lämpenemisen luotettavasta ennustamisesta. Toinen puolikas myönnetään Parisille hänen panoksestaan epäjärjestyksen ja satunnaisprosessien teorioihin.

– Tänä vuonna tunnustettavat löydökset osoittavat, että tietämyksemme ilmastosta on vakaalla tieteellisellä pohjalla ja perustuu havaintojen täsmälliseen analyysiin, sanoi fysiikan Nobel-komitean puheenjohtaja Thors Hans Hansson.

Monimutkaisille järjestelmille on komitean mukaan ominaista satunnaisuus ja häiriöt. Tämän vuoden Nobel-palkinto on tunnustus uusille metodeille, joilla niitä kuvataan ja niiden pitkän aikavälin toimintaa ennustetaan, tiedotteessa kerrotaan.

Fysiikan Nobel-palkinnon myöntää Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia.

Japanilaissyntyinen Manabe ja saksalainen Hasselmann saavat noin miljoonan euron arvoisesta palkinnosta puolet ja italialainen Parisi toisen puolikkaan.

Ilmastomallien ja monimutkaisten järjestelmien uranuurtajia

Syukuro Manabe (s. 1931) on havainnollistanut, kuinka ilmakehän kohonneet hiilidioksiditasot johtavat kohonneisiin lämpötiloihin maan pinnalla, tiedotteessa kerrotaan. Manabe johti ilmaston fysikaalisten mallien kehittämistä 1960-luvulla ja loi Nobel-komitean mukaan työllään perustan nykyisten ilmastomallien kehittämiselle.

Klaus Hasselmann (s. 1931) puolestaan loi mallin, joka yhdistää sään ja ilmaston toisiinsa. Malli vastaa kysymykseen siitä, miten ilmastomallit voivat sään epävakaudesta ja kaoottisuudesta huolimatta olla luotettavia, tiedotteessa kuvataan.

Hasselmannin metodeja on käytetty sen todistamiseen, että ilmakehän kohonnut lämpötila johtuu ihmisten aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä.

– Syukuro Manabe ja Klaus Hasselmann ovat luoneet perustan tietämyksellemme maapallon ilmastosta ja siitä, miten ihmiskunta siihen vaikuttaa, komitea kuvaa.

Giorgio Parisi (s. 1948) teki vuonna 1980 havaintoja, jotka kuuluvat komitean mukaan kaikkein tärkeimpien löydösten joukkoon monimutkaisten järjestelmien teoriassa.

Komitean mukaan Parisin työn ansiosta fyysikkojen on mahdollista ymmärtää monia erilaisia ja nähtävästi täysin satunnaisia aineita esimerkiksi matematiikan, biologian ja neurotieteen alalla.

Kemian palkinto jaetaan keskiviikkona

Viime vuonna Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia myönsi fysiikan palkinnon avaruuden mustien aukkojen tutkimuksesta.

Nobel-viikko alkoi eilen lääketieteen palkinnolla, joka myönnettiin lämpötila- ja kosketusreseptorien tutkijoille.

Huomenna Nobel-viikko jatkuu kemian palkintojen saajan julkistuksella. Kirjallisuuspalkinnon vuoro on torstaina, ja perjantaina Oslossa paljastetaan Nobelin rauhanpalkinnon saaja.

Taloustiede päättää Nobel-palkintojulkistusten sarjan ensi viikon maanantaina.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Maiju Ylipiessa

STT

