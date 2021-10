Pandemian kiihdyttämä digiloikka lihotti Googlen emoyhtiön rahakirstua – tulos ja liikevaihto kasvoivat reippaasti

Teknologiajätti Googlen emoyhtiö Alphabet kertoo tehneensä heinä-syyskuussa 18,9 miljardin dollarin tuloksen. Lukema ylittää ennakko-odotukset ja on lähes 69 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Alphabetin liikevaihto oli reilut 65 miljardia dollaria, mikä on 41 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna.

Yhtiön mukaan kasvun takana ovat erityisesti Googlen hakukoneen ja Youtube-videopalvelun lisääntyneet mainostulot sekä pilvipalvelujen menestys. Esimerkiksi Youtube-mainosten liikevaihto oli yli 7 miljardia dollaria.

Kasvua on siivittänyt pandemia, joka on lisännyt internetin merkitystä esimerkiksi opiskelussa, työnteossa, ostosten tekemisessä ja viihteen kuluttamisessa. Alphabet on tehnyt ennätyssuuren tuloksen jo viidellä perättäisellä neljänneksellä.

– Kun digitaalinen murros ja siirtyminen hybridityöhön jatkuvat, pilvipalvelumme auttavat organisaatioita tekemään yhteistyötä, Alphabetin ja Googlen toimitusjohtaja Sundar Pichai sanoi tulostiedotteessa.

Googlen lähiaikojen haasteena on muiden teknologiajättien tavoin se, että lainsäätäjät ympäri maailmaa yrittävät rajoittaa niiden valtaa uuden sääntelyn avulla.

Google ei myöskään ole onnistunut tekemään kunnon läpimurtoa älypuhelinmarkkinoilla Pixel-puhelimillaan, vaan sen markkinaosuus on yhä kaukana kilpailijoista Applesta ja Samsungista.

