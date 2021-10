Hallitus esittää korotusta työttömyysvakuutusmaksuihin

Hallitus esittää työttömyysvakuutusmaksujen korottamista ensi vuodelle, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu kohoaisi 1,5 prosenttiin palkasta, kun se tällä hetkellä on 1,4 prosenttia.

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi ensi vuonna 0,5 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan noin 2,2 miljoonaa euroa. Sen ylittävältä osalta maksu olisi korotuksen jälkeen 2,05 prosenttia palkasta.

Nykyisin työnantajan maksuprosentti on 0,5 prosenttia ja palkkasummarajan ylittävältä osalta 1,9 prosenttia.

Työllisyysrahaston aiemmin julkaiseman esimerkkilaskelman mukaan korotus tarkoittaisi, että mediaanipalkan verran ansaitseva työntekijä maksaisi ensi vuonna työttömyysvakuutusmaksuja noin 618 euroa vuodessa, mikä on noin 41 euroa enemmän kuin tänä vuonna. Laskelmassa on käytetty suomalaisen palkansaajan säännöllisen työajan mediaanipalkkaa yksityisellä sektorilla, joka oli 3 435 euroa kuukaudessa vuonna 2020.

Työnantaja pidättää työttömyysvakuutusmaksun työntekijän palkasta palkanmaksun yhteydessä. Työnantaja myös vastaa maksujen maksamisesta Työllisyysrahastolle.

Esitys työttömyysvakuutusmaksujen korotuksista liittyy valtion ensi vuoden budjettiesitykseen.

Iiro-Matti Nieminen

STT

