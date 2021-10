Hallitusviisikko neuvottelee huvenneista Veikkaus-rahoista

Hallituksen johtoviisikko on koolla tänään pohtimassa, miten Veikkauksen rahoista maksettavien avustusten jättämää aukkoa tulisi tilkitä. Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) ei ennen neuvotteluja uskaltanut luvata täysimääräisiä korvauksia kaikille edunsaajille.

Kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) julkaisi tiistaina listan kulttuurialan 18 miljoonan euron leikkauksista, joka herätti alalla tyrmistystä. Pääministeri Sanna Marin (sd.) moitti Kurvista listan julkistamisesta ja ilmoitti SDP:n haluavan, että kulttuurileikkaukset perutaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriön jakamat tuet ovat ensi vuonna vähenemässä 43 miljoonalla ja sosiaali- ja terveysministeriön noin 30 miljoonalla. Koronan takia huvenneet Veikkaus-rahat on tänä vuonna korvattu täysimääräisesti, mutta ensi vuoden korvauksia on sovittu leikattavan.

