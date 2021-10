Hankalat patohankkeet

Somerolta Kosken ja Marttilan kautta Paimionlahteen kulkevan Paimionjoen yläjuoksun säännöstely aiotaan purkaa.

Säännöstelyn purkamisen tavoitteena on joen vedenkorkeuksien vaihteluiden tasaaminen ja samalla vesistön tilan parantaminen.

Muutoksen yhteydessä Someron Pitkäjärvellä sijaitseva Hovirinnan luukkupato puretaan. Tilalle tulee pohjapato.

Somerniemen Palikaisiin rakennetaan puolestaan uusi pohjapato. Palikaisten padon tarkoituksena on parantaa muun muassa Someron suurimman järven Painion tilaa.

Paimionjoen säännöstelyn taustalta löytyy Turun kaupungin takavuosien raakaveden tarve. Turku käytti aikoinaan Paimionjokea varavesilähteenä, ja sen vastuulla on ollut myös Hovirinnan luukkupadon säätely. Turun kaupunki on varmistanut vedensaannin jo muuten, joten sen puolesta yläjuoksun sääntely on käynyt tarpeettomaksi.

Säännöstelyn purkamisesta on puhuttu pitkään. Viime joulukuussa asia eteni pitkän askeleen, kun Etelä-Suomen aluehallintovirasto hyväksyi Someron kaupungin ja Turun vesilaitoksen anomukset.

Patojen purkamista saadaan kuitenkin vielä odottaa, sillä aluehallintoviraston päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen.

Vesistöihin kaavaillut padot ovat tunnetusti hankalia hankkeita. Kun veden virtauksia muutetaan, astuu yleensä mukaan myös huoli muutosten vaikutuksista. Mökkiläiset pelkäävät mökkirantojensa heikentyvän, viljelijät maittensa vettyvän ja veneilijät reittiensä heikkenevän.

Näitä samoja huolia on noussut esiin myös Paimionjoen patosuunnitelmien kohdalla. Aluehallintovirastoon jätettiin aikoinaan säännöstelyn purkamisesta 19 muistutusta. Osa kritiikistä on kohdistunut myös siihen, että 110 kilometriä pitkän joen ennallistamista ei olla viemässä tarpeeksi pitkälle.

Somerolla on parhaillaan vireillä toinenkin patohanke. Somerniemellä Lohjan rajan tuntumassa olevalle Arimaa-järvelle suunnitellaan pohjapatoa. Järven hoitoyhdistys on esittänyt patoa.

Hoitoyhdistyksen mukaan padolla vakiinnutetaan järven vedenkorkeuksia siten, että kesäaikaiset alimmat vedenkorkeudet nousevat ja tulvakorkeudet pysyvät suunnilleen ennallaan.

Myös tämä pato jakaa järven vaikutusalueen asukkaita.Arimaan alajuoksun kiinteistöillä Somerniemellä pelätään, että suunniteltu pato heikentää alajuoksun virkistyskäyttöä.