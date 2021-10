Heikki Tamminen toistaiseksi ainoa PS:n salolainen aluevaaliehdokas

Salon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heikki Tamminen (ps.) on ehdolla aluevaaleissa. Perussuomalaiset asetti viikonloppuna 55 ehdokasta. Tamminen on toistaiseksi listan ainoa salolainen ehdokas.

Ehdokkaita tammikuussa järjestettävissä vaaleissa voi olla listalla 98.

Somerolta on ehdolla kaupunginhallituksen jäsen Janne Nurmi.

Varsinais-Suomen perussuomalaisten uudeksi puheenjohtajaksi valittiin diplomi-insinööri Mikko Kangasoja. Hän on Raision kaupunginhallituksen jäsen.

Kaksi vuotta piirin johdossa ollut sauvolainen Silvia Koski ei ollut enää ehdolla.