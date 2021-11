Tasapeli riitti HJK:lle historian 31. jalkapallomestaruuteen – ennätysyleisö ei siivittänyt Kuopiossa KuPSia sen tarvitsemaan voittoon

Helsingin Jalkapalloklubin loppukiri tuotti lopulta komean tuloksen miesten jalkapalloliigassa. Kotimaan sarjaotteluissa välillä tuloksellisesti kompuroinut HJK voitti neljästä viimeisestä liigaottelustaan kolme ja pelasi viimeisen tasan.

Sunnuntaina liigan päätöskierroksella helsinkiläisjoukkue venyi Suomen mestaruuteen KuPSin vieraana laadukkaassa ja jännittävässä ottelussa, jota seurasi kuopiolaisen jalkapalloilun ennätysyleisö, 7 890 katsojaa. HJK:lle riitti 1-1-tasapeli mestaruuteen, kun taas KuPS olisi tarvinnut voiton kultaisiin mitaleihin.

– Päällisin puolin tarkasteltuna uskomaton pelikausi. Saavutimme mestaruuden ja europelipaikan. Se heikko jakso tuo pienen miinuksen, summasi HJK:n puolustaja Miro Tenho, joka viimeisteli joukkueensa johtomaalin.

HJK valitsi väkevän alun

HJK aloitti ottelun kovalla painostuksella. Helsinkiläisjoukkue janosi avausmaalia ja painoi pelin painopisteen väkisin KuPSin kenttäpäätyyn.

– Ajatus oli, että haluamme voittaa ottelun. Emme halunneet puolustaa ja pelata tasapeliä. Meillä oli aika hyökkäävä kokoonpano kentällä, HJK:n päävalmentaja Toni Koskela sanoi.

Vierasjoukkueen tekemä ottelun avausmaali oli tulosta HJK:n väkevästä aloituksesta. Tenho puski HJK:n 1-0-johtoon Lucas Lingmanin antamasta kulmapotkusta, kun 13 minuuttia oli pelattu.

KuPSin leirissä heräsivät toiveet paremmasta viisi minuuttia HJK:n maalista. Puolustaja Taneli Hämäläinen tykitti 1-1-tasoituksen Tim Väyrysen tarjoilusta.

– Tim tiputti pallon hyvin. Tällä kertaa pallo meni maaliin. Siinä vaiheessa oli ihan uskomaton fiilis, Hämäläinen kertasi.

KuPSin ykköspelaaja oli maalivahti Johannes Kreidl, joka torjui jo ensimmäisellä puoliajalla kolme HJK:n maukasta maalintekopaikkaa.

Toisella puoliajalla Kreidl jatkoi elämänsä torjuntojen sarjaa. Hän torjui helsinkiläisjoukkueen Riku Riskin laukauksen ja liippasi Lucas Lingmanin yläkulmavedon kulmapotkuksi. Lisäajalla Roope Riski murtautui tekopaikkaan, mutta taas oli Kreidl edessä.

KuPSillakin oli muutama laadukas hyökkäys, mutta todella vaaralliset maalintekopaikat jäivät vähiin. KuPSin pelaajat laukoivat paljon ohi tai yli maalin. HJK:n tiivis puolustus piti kuopiolaishyökkääjät tiukassa otteessa ja pois maalintekopaikoilta.

KuPS-valmentaja ylpeä joukkueestaan

HJK on nyt voittanut miesten Suomen mestaruuden 31 kertaa. Se on ylivoimaisesti eniten Suomessa, sillä seuraavana mestaruuslistalla ovat valkeakoskelainen Haka ja Helsingin Palloseura yhdeksällä kiinnityksellä.

Ensimmäisen mestaruutensa HJK voitti vuonna 1911. Sitä edeltävä HJK:n mestaruus oli viime vuodelta.

KuPS pelasi liigassa viimeiset 21 otteluaan ilman tappiota. Sekään ei riittänyt.

– Fanien puolesta harmittaa, ettemme pystyneet voittamaan. Olen kuitenkin ylpeä joukkueestani, mitä he tekivät kauden aikana. Kun 21 tappiotonta ottelua peräkkäin ei riittänyt, se osoitti, että kaverikin (HJK) on tehnyt jotain oikein, KuPSin päävalmentaja Simo Valakari kertoi Ylelle.

Jorma Ylönen

STT

Kuvat: