HS: Asevelvollisuuskomitea esittää pakollisia kutsuntoja naisille

Asevelvollisuuskomitea esittää, että naiset määrätään kutsuntoihin samoin ehdoin kuin miehet, uutisoi Helsingin Sanomat perjantaina. Tämä tarkoittaa sitä, että naisia ei pyydetä kutsuntoihin vaan käsketään.

Naiset eivät voisi siis jäädä kutsunnoista pois ilman rangaistusta. Nykyisen asevelvollisuuslain mukaan kutsunnoista luvatta pois jääminen on sakkoihin tuomittavaa.

– Meidän ajatuksena on, että koska kutsuntatilaisuus on velvoittava tällä hetkellä miesten kohdalla, niin se toteutetaan sitten samalla tavoin naisten kohdalla, kommentoi komitean varapuheenjohtaja Joonas Könttä (kesk.) HS:lle.

Kutsuntojen perustehtävä on määrittää asevelvollisen sopivuus varusmiespalvelukseen ja tehdä päätös palvelusajankohdasta ja -paikasta. Suomessa asevelvollisuus koskee kuitenkin vain miespuolisia kansalaisia.

Valtioneuvoston asettama parlamentaarinen asevelvollisuuskomitea sai työnsä päätökseen tällä viikolla, ja raportti on nyt puhtaaksikirjoitettavana. Lopullinen julkaisupäivä on todennäköisesti marraskuun lopulla.

