Ikäihmisten seurapalvelujen tarve kasvaa – yksinäisyys on arkipäivää

Entistä useampi ikäihminen on yksinäinen ja yhä useampi työikäinen tuntee huonoa omaatuntoa omaisensa puolesta.

– Tutkimusten mukaan 700 000 työikäistä miettii omien vanhempiensa asioita työnsä ohessa, Seurana Oy:n yrittäjä Mirka Saarinen kertoo.

Saarinen jätti työnsä liikkeenjohdon tehtävissä ja perusti vanhusseurapalveluyrityksen neljä vuotta sitten. Ajatus syntyi, kun hän etsi juttuseuraa muistisairaalle, hoivakotiin muuttaneelle Sulo-pappalleen.

– Otin yhteyttä seurakuntaan ja SPR:ään. Kaikki sanoivat vapaaehtoisista olevan pulaa, eikä viikoittaisia käyntejä tai samaa seuralaista voitu luvata.

Saarisesta on tärkeää, että tuttu ihminen vierailee ikäihmisen luona säännöllisesti. Näin syntyy keskusteluyhteys ja luottamus. Parin tunnin aikana ehtii ulkoilla, jutella ja kahvitellakin. Tapaaminen voi hyvinkin olla viikon odotettu, iloinen kohokohta molemmille.

Valtakunnallinen Seurana on laajenemassa Saloon.

– Pääkaupunkiseudulla asuva tytär otti yhteyttä ja kertoi etsivänsä vanhemmilleen seuralaista. Hänellä on pienet lapset ja asiantuntijatyö. Meidän tehtävämme on etsiä seuraksi sopiva eläkeläinen, Mirka Saarinen kertoo.

Yritys palkkaa haastattelujen perusteella eläkeläisiä tai eläkeikää lähestyviä. He pystyvät omalla elämänkokemuksellaan samaistumaan ikäihmisen elämään, muistoihin ja kiinnostuksen kohteisiin.

– Me koulutamme tehtävään ja pystymme antamaan vertaistukea. Seuraavaksi on tulossa koulutus aggressiivisen muistisairaan kohtaamisesta.

Seuralaisille maksetaan tuntipalkkaa, mutta palkka ei Saarisen mukaan ole tärkein tekijä seuralaiseksi ryhtymisessä.

– Säännöllisten tapaamisten ansiosta syntyy luottoystäviä ja bonuksena ovat tyytyväiset omaiset, hän perustelee.

Seurapalvelu on kotitalousvähennyskelpoista. Vähennysprosentti nousee tammikuun alusta 60:een nykyisestä 40:stä.

Yksityisasiakkaiden lisäksi yrityksen asiakkaana on Pellon kunta ja Pirkkala on tulossa asiakkaaksi.

– Pellon kunta on ostanut omille vanhuksilleen palveluja jatkuvassa kotihoidon resurssipulassa. Seurapalvelu on vähentänyt yksinäisyyttä ja terveyskeskuskäyntejä, Saarinen sanoo.

Enemmän siivousta kuin seuranpitoa

Kaveripalvelu Mummukka aloitti toimintansa Salossa vuosi sitten. Sari Nohterin ja Teija Tuiken perustamassa yrityksessä Tuike jatkaa yksin Nohterin saatua oman alansa eli matkailualan töitä.

– Varsinaisille kaveripalveluille ei juuri ole kysyntää. Idea on uusi, ehkä ihmiset vierastavat seurapalvelusta maksamista, Tuike miettii.

Työ on painottunut siivoukseen, ulkoiluun ja kotiaskareiden tekemiseen.

– Niin ja olen kuljettanut vanhoja ystäviä tapaamaan toisiaan, kun heillä ei ole enää ajokorttia.

Asiakkaita on ollut niin paljon, että Tuike pystyy työllistämään itse itsensä. Hän työskenteli aikaisemmin marketin asiakaspalvelussa.

– Uranvaihto oli täydellinen, mutta päivääkään en ole katunut. Aion jatkaa Mummukkaa, sillä niin se vaan on, että kaksi vuotta menee alalla kuin alalla ennen kuin asiakkaat löytyvät.

Hyvänä tukena on ollut starttiraha.

– Ehkä siihen on mahdollisuus hakea jatkoa koronan takia. Korona on tehnyt ihmiset varovaisiksi ja se on vaikuttanut asiakasmääriin, mutta kahden rokotuksen jälkeen on tullut rohkeutta tilata palveluja, hän sanoo.

Gubbe vanhuspalvelut tavoitteli vuosi sitten laajempaa asiakaskuntaa Salosta. Etsinnässä oli ikäihmisiä ja heille nuoria eli gubbeja piristykseksi.

– Toiminta on kasvanut ja olemme saaneet uusia asiakkaita, yrityksen toinen perustaja, Meri-Tuuli Laaksonen kertoo.

Yritys palkkaa pääasiassa nuoria lukio- ja korkeakouluopiskelijoita auttamaan ikäihmisiä kotiaskareissa. Säännöllisillä käynneillä ulkoillaan, käydään kirjastossa sekä kahvilla ja rupattellaan ikäihmisten kanssa.

Useimmiten ensimmäinen yhteydenotto tulee omaisilta, jotka eivät pysty vierailemaan riittävän usein mumminsa tai ukkinsa luona.

– Meillä ei ole ikärajaa. Pääosin gubbet ovat nuoria opiskelijoita, mutta myös eläkeiän kynnyksellä olevia, Laaksonen sanoo.

Kolme vuotta sitten perustettu yritys on monikymmenkertaistanut tuloksensa. Vuonna 2019 liikevaihto oli 28 000 euroa, tänä vuonna se tulee olemaan 2,6 miljoonaa euroa. Meri-Tuuli Laaksonen perustelee huikeaa vauhtia taustalla olevilla hyvillä sijoittajilla.

Gubbe on laajentunut Ruotsiin ja suuntaa kansainvälisille markkinoille. Hän näkee paljon laajenemismahdollisuuksia kaikissa maissa, joissa ikäihmisten määrä kasvaa ja nuorisotyöttömyys on nousussa.