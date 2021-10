Ilmastoaktivistit ryntäsivät Louis Vuittonin catwalkille Pariisin muotiviikoilla

Kansainvälisen Extinction Rebellion -ympäristöliikkeen aktivistit ryntäsivät tiistaina muotimerkki Louis Vuittonin catwalkille Pariisin muotiviikoilla. Muotitalon mallistoa esiteltiin Louvren taidemuseossa.

Ilmastoaktivistit halusivat tempauksellaan kritisoida muotiteollisuuden vaikutusta ympäristöön. Yhden catwalkille rynnänneen aktivistin kyltissä luki ”Ylikulutus = sukupuutto”.

Extinction Rebellion, Maan ystävät ja Youth For Climate -ympäristöryhmät kertoivat yhteisessä lausunnossaan, että noin 30 ihmistä oli mukana suunnittelemassa mielenilmausta ja kaksi heistä pidätettiin.

Ryhmät vaativat hallitusta leikkaamaan välittömästi muotiteollisuuden tuotantoa. Heidän mukaansa Ranskassa myytiin 42 vaatetta ihmistä kohden vuonna 2019.

Kansainvälinen Extinction Rebellion -liike ottaa kantaa ilmastonmuutokseen ja vaatii hallituksilta toimia sen hillitsemiseen. Liikkeen aktivismi on erityisesti tunnettu kansalaistottelemattomuudesta. Suomessa Elokapina on osa liikettä.

STT

