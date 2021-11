Ilmastohuippukokouksen puheenjohtaja: Glasgow’n kokous on ”viimeinen, paras toivo” pitää ilmastotavoite ulottuvilla – Viime vuodet ovat olleet historian lämpimimpiä

YK:n ilmastohuippukokous COP26:n puheenjohtaja Alok Sharma on avannut virallisesti kokouksen Skotlannin Glasgow’ssa. Hänen mukaansa tämä kokous on ”viimeinen, paras toivo” pitää ulottuvilla ilmaston lämpenemisen tavoiteltu raja, 1,5 astetta.

Brittiläinen Sharma kehotti maita yhteistyöhön ilmaston lämpenemisen tuhoisimpien vaikutusten estämiseksi.

– Jos toimimme nyt ja toimimme yhdessä, voimme suojella kallisarvoista planeettaamme, hän sanoi.

Sharma myös painotti, että ilmastonmuutoksen vaikutukset tuntuvat jo kaikkialla maailmassa tulvina, hirmumyrskyinä, metsäpaloina ja ennätyslämpötiloina.

Glasgow’n kokous kestää marraskuun 12. päivään asti.

Toimia ei voida lykätä

Asiantuntijoiden mukaan ilmastotoimia ei voida enää lykätä. He ovat varoittaneet, että vain päästöjä vähentävät toimet seuraavien kymmenen vuoden aikana auttavat estämään paljon tuhoisammat vaikutukset myöhemmin.

YK:n ilmastopäällikkö Patricia Espinosa sanoi Glasgow’n avajaisseremoniassa, että kansakuntien on muutettava toimintatapojaan tai hyväksyttävä se, että ”panostamme omaan sukupuuttoomme”.

COP26 peri keskeisen tavoitteensa vuoden 2015 Pariisin sopimuksesta, jonka mukaan maat sopivat rajoittavansa ilmaston lämpenemisen ”reilusti alle” 2 asteeseen verrattuna esiteolliseen aikaan ja 1,5 asteeseen, jos mahdollista.

Pariisin sopimus jätti kuitenkin monia tärkeitä yksityiskohtia selvitettäväksi, joten siinäkin suhteessa Glasgow’n tapaaminen on hyvin merkittävä.

Britannian pääministeri Boris Johnson korosti sunnuntaina päättyneen G20-kokouksen yhteydessä Glasgow’n kokouksen tärkeyttä ilmastokriisin torjunnalle.

– Jos Glasgow epäonnistuu, koko homma epäonnistuu, Johnson sanoi.

Pääministeri totesi, että ilman lisäsitoumuksia Pariisin ilmastosopimus jää ”pelkäksi paperinpalaseksi.”

Vuodesta 2021 tulossa yksi lämpimimmistä

Maailman ilmatieteen järjestö WMO kertoi puolestaan sunnuntaina, että vuosista 2015-2021 näyttää tulevan mittaushistorian seitsemän lämpimintä vuotta.

WMO:n alustavan raportin mukaan tästä vuodesta on tammi-syyskuun perusteella tulossa mittaushistorian viidenneksi, kuudenneksi tai seitsemänneksi lämpimin, vaikka La Nina -sääilmiö viilensikin lämpötiloja alkuvuonna.

Vuoden keskilämpötila on ollut tänä vuonna 1,09 astetta korkeampi kuin esiteollisena aikana. 20 viime vuoden eli vuosien 2002-2021 keskilämpötila on myös ensimmäistä kertaa ollut yli yhden asteen lämpimämpi kuin esiteollisena aikana.

– Merten syvyyksistä vuorten huipuille, sulavilta jäätiköiltä äärimmäisiin sääilmiöihin, ekosysteemit ja yhteisöt ympäri maailman ovat tuhoutumassa, YK:n pääsihteeri Antonio Guterres kommentoi raporttia.

Raportissa kiinnitettiin huomiota myös hiilidioksidin aiheuttamaan merten happamoitumiseen, joka vähentää merten kykyä sitoa hiilidioksidia. Myös merenpintojen nouseminen oli historian korkeimmalla tasolla.

– Tämä (raportti) on syvästi järkyttävä ja jälleen muistutus maailman johtajille siitä, että puheiden aika on nyt ohi, sanoi Bristolin glasiologian keskuksen johtaja Jonathan Bamber.

