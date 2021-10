Ilmastonmuutos on lisännyt salaman aiheuttamia kuolemia ainakin Intiassa

Faizuddin on edelleen syvästi järkyttynyt salamaniskusta, joka tappoi hänen kolme ystäväänsä. He olivat ottamassa selfieitä 400-vuotiaan linnoituksen huipulla Intiassa, kun salama iski.

Ilmastonmuutos on tehnyt tappavista salamaniskuista yleisempiä ainakin Intiassa, ehkä myös muualla.

– Meihin iski kolme salamaa, yksi toisensa jälkeen. Housuni ja kengät syttyivät tuleen, raajat jäykistyivät enkä pystynyt liikkumaan, 21-vuotias Faizuddin kertoi ääni vapisten, kun hän makasi peittoon kietoutuneena vaatimattomassa kodissaan Jaipurissa.

Lapsuudenystävien nelikko olivat kiipeillyt korkealle Amer Fortin vartiotorniin heinäkuun myrskyn aikana. Sama myrsky vaati kahdeksan muutakin kuolonuhria.

Hallituksen tietojen mukaan Intiassa kuolee vuosittain noin 2 500 ihmistä salamaniskuun, esimerkiksi Yhdysvalloissa vain 45.

Naudat ja muut eläimet kuolevat tai vammautuvat usein voimakkaiden ukkosmyrskyjen aikana. Yksi salama surmasi Intian Assamissa toukokuussa 18 norsun lauman.

Kolmannes lisää salamoita vuodessa

Viime maaliskuun tietojen mukaan 12 kuukauden aikana oli rekisteröity Intiassa lähes 19 miljoonaa salamaniskua. Määrä on kolmanneksen suurempi kuin edellisenä vastaavana ajanjaksona.

Ilmaston lämpeneminen vauhdittaa iskujen lisääntymistä, sanoo Sanjay Srivastava Lightning Resilient India -kampanjasta. Se on Aasian maassa yksi harvoista tahoista, jotka keräävät tietoa ukkosmyrskyistä.

– Ilmastonmuutoksen ja maapallon paikallisen lämpiämisen sekä lisääntyneen kosteuden vuoksi salamamäärät ovat kasvaneet nopeasti, Srivastava kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Ongelma on tietenkin maailmanlaajuinen. Saattaa olla, että salamointi yleistyy etenkin napapiireillä. Tämä voi laukaista laajoja tundratulipaloja ja päästää ikiroutaan varastoitunutta metaania ilmakehään.

Todisteet viittaavat siihen, että salamaniskut yleistyvät myös kaupunkialueilla.

Srivastava arvioi, että seuraukset voivat olla katastrofaalisia, jos salama osuisi esimerkiksi sairaalaan ja oikosulkisi laitteita, joita käytetään pitämään potilaat elossa tehohoidossa.

”Paholainen tuli taivaalta”

Suurin osa ihmisten kuolemista ukkosmyrskyissä rakennuksissa on estettävissä. Intian rakennuksissa on harvoin salamasuojausta, Srivastava harmittelee.

Salamoiden ennustaminen on myös hankalaa, ja ihmisten varoittaminen lähestyvistä myrskyistä on vaikeaa.

Intialaiset tutkijat kehittivät äskettäin mobiilisovelluksen, joka pyrkii antamaan reaaliaikaisia ​​varoituksia tulevista ukkosista. Tällä on kuitenkin vain vähän käyttöä maassa, jossa puolella väestöstä on älypuhelin.

Monet ihmiset eivät myöskään tiedä vaaroista, tai mitä tehdä ja millaisia paikkoja välttää ukkosmyrskyssä.

– Jos olisimme tienneet, että salamanisku … voi tappaa ja vammauttaa, emme olisi koskaan antaneet poikamme astua ulos talosta. Tuntuu siltä, ​​että joku paholainen tuli taivaalta ja vei poikamme pois, sanoi Mohammed Shamim, jonka 20-vuotias poika kuoli Amer Fortin tragediassa.

