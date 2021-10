IMF:n johtokunta tukee kohun keskelle päätynyttä pääjohtajaansa

Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n johtokunta tukee pääjohtaja Kristalina Georgievaa pitkään kestäneiden neuvottelujen päätteeksi. Georgievan asemaa käsiteltiin useita päiviä.

– Tarkasteltuaan kaikkia esitettyjä todisteita johtokunta vahvistaa uudelleen luottamuksensa toimitusjohtajan johtajuuteen ja kykyyn jatkaa tehtäviensä tehokasta hoitoa, IMF:n sivuilla sanotaan.

Georgievan on väitetty Maailmanpankin johtotehtävissä toimiessaan painostaneen muuttamaan Kiina-arvioita myönteisemmiksi. Lakitoimisto WilmerHalen tutkimuksen mukaan Georgieva olisi johtotehtävissä toimiessaan manipuloinut dataa suosiakseen Kiinaa. Syytöksen mukaan Georgieva olisi painostanut alaisiaan muuttamaan Kiinan talouslukuja koskevia laskelmia.

IMF:n johtokunta toteaa, että esitetty aineisto ei vakuuttavasti osoita Georgievan toimineen epäasiallisesti.

”Päätelmät ovat vääriä”

Georgieva on itse kiistänyt syytökset.

– Haluan tehdä selväksi, että päätelmät ovat vääriä. En painostanut ketään muuttamaan yhtäkään raporttia. Maailmanpankin rahoitukseen ei liity minkäänlaista vaihtokauppaa, Georgieva sanoi syyskuussa julkaistussa lausunnossaan.

Aiemmin Georgieva oli sanonut, että oli toivonut alaistensa tarkastavan Kiinaa koskevat tiedot vielä kolmanteen kertaan. Hän myös vakuutti pyrkivänsä muuttamaan johtamistyyliään jatkossa, jotta kaikkien alaisten huolet tulevat kuulluiksi.

Useat johtavat ekonomistit ovat puolustaneet Georgievaa. Syyskuun lopulla julkaistussa mielipidekirjoituksessaan talousnobelisti ja Maailmanpankin entinen pääekonomisti Joseph Stiglitz sanoi, että lakitoimiston syytökset ovat vailla pohjaa. Stiglitzin mukaan syytöksissä on kyse Georgievan linjaan tyytymättömistä tahoista.

Tapaus on varjostanut IMF:n ja Maailmanpankin maanantaina alkanutta viikon pituista vuosikokousta.

IMF:n johtokunnassa istuu suomalainen Mika Pösö. Hän edustaa vuosina 2020-2022 Pohjoismaita ja Baltiaa.

https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/10/12/pr21297-statement-by-imf-exec-board-on-its-review-on-investigation-of-wb-doing-business-2018-report

STT

Kuvat: