Iron Maidenin uutuus lupaa enemmän kuin pystyy toimittamaan – katso myös muut levyarviot

IRON MAIDEN: Senjutsu (albumi)

Senjutsun ensimmäinen singlelohkaisu The Writing on the Wall lupasi hiukan enemmän kuin Senjutsu pystyy toimittamaan. Samalla suomalaisten rakastaman brittiheviklassikon pitkään jatkunut kypsän kauden nousu näyttäisi laantuneen tai ainakin tasaantuneen. Millään muotoa epäonnistumiseksi Senjutsua ei tohdi kutsua, mutta monumentaalisen albumin avaava nimibiisi kestää ikuisuuden ja laahaa keskitempoisena yli kahdeksan minuutin jyystön jälkeen maaliin asti kasvamatta erityisesti mihinkään suuntaan.

Samanlaista isoa löysää on Senjutsussa kauttaaltaan: tyydyttää varmasti vanhoja faneja, mutta tuskin tuo Iron Maidenille yhtään uutta kuulijaa. Kohtuuden nimissä on silti todettava, että sävellyksissä ei ole muuta vikaa kuin pakkomielteinen pyrkimys eeppisyyteen. Ja tuskinpa yhdelläkään hevibändillä kitarat ja laulu keskustelevat yhtä pätevästi kuin Maidenilla, myös Senjutsun spektaakkelivyöryssä.

DRAKE: Certified Lover Boy (albumi)

Drakesta on 2010-luvulla kasvanut niin iso hiphop-artisti, että hänen uusi albuminsa on aina uutinen, vaikka sen taiteelliset ansiot jäisivät jälkeen edeltäjistään. Certified Lover Boyn kohdalla on puhuttu enemmän sen simultaanisesta julkaisuajankohdasta Draken nemesiksen Kanye Westin uuden levyn kanssa sekä Draken yhteydestä pahamaineiseen R. Kellyyn.

Vaikka voisi puhua monumentaalisen, 21 raidan mittaisen albumin lyriikoista ja biiteistä tai vaikka Draken tähtikuvasta, joka kiinnostavasti pehmentää räpin kultaisten vuosien karkeinta gangsta-romantiikkaa. Yhtä hyvin pitäisi puhua Draken samettisesta makuukamariäänestä, joka luottaa useammin kuiskaukseen kuin versaaleihin.

Niin ikään keskustelunaihe voisi olla kanadalaistähden kuudennen albumin lievä musiikillinen laimeus, joka saa Certified Lover Boyn kuulostamaan enemmän täydelliseltä taustahuminalta kuin hiphopin lajityypilliseltä maamerkiltä.

ELLINOORA: Viimeinen romantikko (albumi)

Viimeisen romantikon myötä kolmannen albuminsa julkaissut Ellinoora eroaa olennaisin osin useimmista muista radiosoittolistojen kuningattarista ja kuninkaista. Ensinnäkin hänellä on tyystin omanlaisensa ja tunnistettava soundi sekä laulajana että sanoitusten kirjoittajana. Lyyrikkona hän on nimenomaan lyyrikko, joka osaa rakentaa kuvia ja pelata metaforilla sen sijaan että luottaisi lineaariseen kerrontaan. Toisekseen hänellä on myös merkittävä sävellyksellinen rooli biiseissään, ja säveltäjänäkin hänellä on vahva oma ääni.

Viimeinen romantikko on kompakti, koherentti ja tarkasti rajattu pop-albumi, jonka kymmeneen biisiin mahtuu muutama potentiaalinen radiohitti eikä yhtään täytekappaletta, hutilaukauksista puhumattakaan. Pitipä Ellinooran soundista tai ei, täsmällisin attribuutti häntä kuvaamaan lieneekin ”taitava”.

Aivan erityistä taitoa Viimeinen romantikko osoittaa kyvyssään tasapainoilla helposti sulavan radiopoppiksen ja monimerkityksisemmän, melkeinpä syvällisen taidepopin välillä – ääripäät ovat lähinnä rasittavia, mutta Ellinooran maalaama ajoradan keskiviiva toimii niin kuin Onni-kappaleen kertosäe, jossa laulaja anelee hakemaan hänet pois aikuisten maailmasta.

ARPPA: Kinovalon alla (albumi)

Nykypäivän nuorisolaiset eivät koske suomirockiin edes metrin airolla, vaikka joskus ehkä kannattaisi – esimerkiksi silloin kun airolla pitäisi kosketella muuatta Airolaa. Aaro Airolan liidaama bändi Arppa kuulostaa hiukan siltä kuin Kaseva ja Mummi kutoo olisivat hyökänneet 1970-luvulta tähän päivään, ajantasaistettuina mutta autenttisina versioina.

Jos albumi alkaa ajatuksella maailmankirjoista, joita kukaan ei ole nähtävästi oikolukenut, kuulija ei voi muuta kuin nyökkäillä hyväksyvästi ja jatkaa moiseen rock-filosofointiin perehtymistä. Edellisen kerran yhtä oivaltavaa rock-lyriikkaa kuultiin, kun Kaseva kertoi Penasta, joka oli hiukan levoton ja kehui painuvansa Helsinkiin.

Arpan soundissa on aimo annos americanaa ja ripaus suomalaista folkia ilman, että yhdistelmä olisi sotkuinen tai kuulostaisi murteella vedetyltä piirikunnallismusiikilta, jota pitää kuunnella kohteliaisuussyistä. Arpan bändisoitossa on samaa tiukkuutta kuin Zen Cafella, joka tarjoaa muutoinkin kelvollisen referenssipisteen Arpalle ja mille tahansa suomeksi laulavalle ”älykkörokkibändille”.

ABBA: I Still Have Faith in You, Don’t Shut Me Down (single)

Moninaisista aikain saatossa velloneista markkinahuhuista huolimatta yllättäen uutta musiikkia julkaissut Abba soi kahdella uudella biisillään kuin mitään 40 vuoden levytystaukoa ei olisi ollutkaan. I Still Have Faith in You sekä Don’t Shut Me Down peruuttavat itse asiassa vielä syvemmäs Abba-historiaan kuin vuoden 1981 syntikkapop-albumiin The Visitors, sillä kummankin laulun rakenne ja soundi edustavat klassista Abbaa.

Onko niistä klassikoiksi, on tyystin toinen asia, mutta vika ei ole sävellyksissä tai edes siinä, että tähdet alkavat olla kansaneläkkeeseen oikeuttavassa iässä, vaan pikemminkin vertailukohtien julmuudessa. Kultaisten tai lähinnä tuplaplatinaisten vuosien Abba oli niin musertavan ylivoimainen pop-yhtye, että vanhoille sankariteoille voi lähinnä vain hävitä. Ja samaan hengenvetoon voi todeta: vuoden ilahduttavin populaarikulttuurinen uutinen on ruotsalaisen superbändin paluu.

NELLI MILAN & F: Massii (single)

Laulukieltä lukuun ottamatta Nelli Milanin pop-musiikissa ei ole mitään regionaalista, vaan vaikutteet ja tavoitteet löytyvät kevyen musiikin maailmanmarkkinoilta. Yksitotisella Massii -singlellä tuotannolliset elementit ovat jengoillaan ja laulun idea on varmasti riittävän hyvä kantamaan kolme minuuttia, mutta kynä ei ole ollut tarpeeksi terävä ja kappale jää monotonisen hokeman tasolle. Kaikesta huolimatta Massii osoittaa Nelli Milanin kiistattoman potentiaalin.

YOUNG THUG: Tick Tock (single)

Tick Tockin riimeissä Young Thug tiputtelee luksus-merkkien nimiä ja hokee n-sanaa siinä määrin taajaan, että saa kuulijan epäilemään, että nyt onkin kyse sarkasmista ellei peräti itseironiasta. Kumpikaan ei ole perinteisesti kuulunut räpin keskeisiin ilmaisukeinoihin, eikä Tick Tockin perusteellakaan voi olla tyystin varma, etteikö Young Thug sittenkin olisi tosissaan räpäyttäessään siitä kuinka herätään Lamborghinista ja ulkoilutetaan tenavia Guccin lastenrattaissa.

Räppiskenessä Young Thug on Atlantan koulukunnan kärkietenijöitä ja selkeä vaihtoehto lajityypin establishmentille, kuten hänen monimuotoinen ja omintakeinen äänenkäyttönsä Tick Tockillakin osoittaa.