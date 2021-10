IS: Ulkoministeriön miljoonilla remontoidut tilat Merikasarmilla eivät kaikilta osin täytä tietoturvavaatimuksia, uusi remontti ehkä tarpeen

Miljoonilla remontoidut ulkoministeriön Merikasarmin tilat eivät kaikilta osin täytä tietoturvallisuuden vaatimuksia, kertoo Ilta-Sanomille ministeriön tietohallintojohtaja Ari Uusikartano.

Uusikartanon mukaan useissa työtiloissa on lasiseinät, joiden läpi kaikki voivat nähdä, mitä työpisteissä tehdään.

Tämä on tietohallintojohtajan mukaan ongelma turvaluokiteltujen tietojen kannalta. Rakennuksessa käsitellään kansallisten tietojen ohella esimerkiksi EU:lta ja puolustusliitto Natolta saatuja turvaluokiteltuja aineistoja.

IS:n mukaan ongelman todennut suojelupoliisi on antanut poikkeusluvan tietojen käsittelylle rakennuksessa kevääseen asti. Uusikartano ei luota ongelman ratkeamiseen ja pitää viime kädessä jopa uutta remonttia mahdollisena.

Merikasarmin remontin kustannusarvioksi ennakoitiin noin 88 miljoonaa euroa, mutta lopullinen hinta näyttää jäävän reilusti sen alle, arvioi valtioneuvoston kanslian virasto- ja toimitilapalveluista vastaavan yksikön päällikkö Heikki Hovi lS:lle.

https://www.is.fi/digitoday/art-2000008319018.html

