Huono ajokeli idässä ja pohjoisessa aiheutti lukuisia onnettomuuksia

Suomen itä- ja pohjoisosissa oli keskiviikkona huono tai erittäin huono ajokeli sadealueen levittyä koko maahan.

Kainuusta Länsi-Lappiin asti ulottuneella vyöhykkeellä tuli keskiviikkona lunta keskimäärin 10 senttiä, kertoi Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi keskiviikkona myöhään iltapäivästä.

– Pohjois-Lappiin sateet eivät olleet vielä edes yltäneet iltapäivästä, kertoi päivystävä meteorologi Jari Tuovinen.

Lunta mitattiin keskiviikkona Jämsässä Keski-Suomessa sekä Juupajoella Pirkanmaalla kolme senttiä. Vaikka lumi suli päivän mittaan pois monin paikoin, mitattiin Varkaudessa asti vielä iltapäivällä noin seitsemän senttiä lunta, Tuovinen kertoo.

Tuovisen mukaan torstain vastaisena yönä nollaraja on Rovaniemen tuntumassa, joten torstaiaamuna ajokeli voi olla huono Keski- ja Pohjois-Lapissa.

Sää jatkuu tulevina päivinä epävakaisena matalapaineen siirtyessä kohti itää. Torstai-iltana seuraava matalapaineen alue saapuu maan etelä- ja keskiosaan, jossa on odotettavia runsaita sateita.

Tilataksi kääntyi katon kautta ympäri

Iso tilataksi suistui puolenpäivän aikaan ojaan ja kääntyi katon kautta ympäri Lahdentiellä Mikkelissä. Taksin kyydissä oli kuljettajan lisäksi yksi matkustaja, ja molemmat vietiin sairaalaan tarkastettavaksi. Pelastuslaitoksen mukaan heidän vammansa vaikuttivat lieviltä. Onnettomuudessa ei sattunut muita henkilövahinkoja.

Pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuudesta kello 11.55. Palomestari Joni Himbergin mukaan onnettomuus tapahtui Mikkelistä etelään Tikkalan rampin paikkeilla.

Tilanteessa taksi oli lähtenyt ohittamaan edessä ajavaa autoa ohituskaistaa pitkin ja suistunut tämän jälkeen ojaan. Ojassa tilataksi oli pyörähtänyt katon kautta ympäri.

Palomestari Himbergin mukaan poliisi selvittää onnettomuuteen johtanutta syytä tarkemmin.

Pohjois-Pohjanmaalla onnettomuuksia lumisissa olosuhteissa

Jokilaaksojen pelastuslaitokselta kerrottiin aamulla, että Pohjois-Pohjanmaalla on sattunut useita tieliikenneonnettomuuksia,

Ylivieskan Sievintiellä henkilöauto suistui katolleen ojaan. Ajoneuvon kuljettaja pääsi autosta pois omin avuin ennen pelastuslaitoksen saapumista paikalle.

Himangan ja Kalajoen rajalla valtatie 8:lla auto päätyi katolleen ojaan kahden henkilöauton nokkakolarin seurauksena. Ajoneuvoissa oli yhteensä viisi henkilöä, joista kaikki kuljetettiin jatkohoitoon Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan, kertoo päivystävä palomestari Petri Lehkonen.

Molemmilla onnettomuuspaikoilla satoi pelastuslaitoksen mukaan räntää ja ajo-olosuhteet olivat lumiset.

– Tällä hetkellä tien pinta on jäinen ja on erittäin liukasta, Lehkonen kertoi.

Lehkonen oli hieman ennen kello yhdeksää jo uudella onnettomuuspaikalla Kalajoella, jossa auto oli suistunut ojaan.

– Tässä hidastavat autotkin luistelevat. Näyttää kesärenkaita olevan aika paljon alla vielä, Lehkonen kertoi.

Elias Peltonen, Eetu Halonen, Kai Jääskeläinen

STT

Kuvat: