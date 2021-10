Jääkiekkoilija Sami Päivärinta on edennyt Somerolta hallitsevan mestarin Lukon liigajoukkueen sentteriksi – ”Isoin tavoite on se, että saisin harrastuksesta ammatin”

Lauantaina 25. syyskuuta 2021 se tapahtui. Somerolaislähtöisen hyökkääjän Sami Päivärinnan debyytti Liigassa. Rauman Lukkoa edustava 18-vuotias Päivärinta pääsi luistelemaan ensimmäiset piirtonsa Suomen liigakaukaloissa vieläpä Satakunnan paikallispelissä Porin Ässiä vastaan.

Porissa pelattu ottelu päättyi Ässien kannalta katastrofaaliseen, mutta Lukon kannalta maukkaaseen 6–0-voittoon. Jo elokuun lopussa Päivärinta oli päässyt debytoimaan Lukon Mestarien liigan eli CHL:n ottelussa sveitsiläistä Lausannea vastaan.

– Olihan se hienoa päästä Liigassa pelaamaan, kun siitä olen aina haaveillut, ja sitten kun debyytin sai tehdä paikalliskamppailussa. Ottelussa oli hyvä meininki ja paljon katsojia. Ja mukava oli pelata, kun voitimme, Päivärinta muistelee reilun kuukauden takaisia tapahtumia.

Päivärinta sai varsin hyvät arvosanat ensimmäisestä liigapelistään Lukon päävalmentajalta Marko Virtaselta.

– Hän on erittäin kypsä lukemaan peliä. Ei huimannut pätkän vertaa, päinvastoin. Itsellä on oikeastaan kädet syyhynneet, että koska saan Samin joukkueeseen. Hän ei aristellut yhtään, Virtanen suitsutti Ässät-pelin jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

Päivärinta aloitti kauden Lukon alle 20-vuotiaiden SM-sarjajoukkueessa eli A-nuorissa. Norjalaisen Michael Hagan loukkaantuminen avasi sentteri Päivärinnalle paikan pelaavaan kokoonpanoon miesten puolella.

Päivärinta on pelannut toistaiseksi yhdeksän liigaottelua. Viime otteluissa Päivärinta on nähty kolmosketjun keskellä laidoillaan Mikko Petman ja slovakki Pavol Skalicky.

Yllätyitkö, että paikka Liigassa on auennut?

– Osittain kyllä, osittain en. CHL:ssä näin, että pystyn pärjäämään ja tuli lisää uskoa, että pystyn pelaamaan Liigassa, jos vain saan mahdollisuuden näyttää. Toisaalta jos miettii kesää, niin silloin ei varmasti ollut yhtä kova luotto, että pääsisi pelaamaan näin monta

peliä, Päivärinta kertoo.

Hyökkääjä myös tiedostaa, miten omaan jatkoon liigamiehistössä voi vaikuttaa.

– Näytöistä se on kiinni. Jos pelaan hyvin ja valmennuksen mielestä minusta on apua joukkueelle, niin varmasti pääsen pelaamaan myös jatkossa. Jos näytöt eivät ole sitä luokkaa, pelaan jossain muualla.

Päivärinta ja päävalmentaja Virtanen tuntevat toisensa entuudestaan hyvin, sillä Virtanen toimi viime kaudella Lukon A-nuorten luotsina.

– Kyllä sillä asialla on iso merkitys. Marko tietää pelityylini. Harjoitustavat ovat myös tuttuja viime kaudelta. Olin niistä kärryillä jo ennen muita pelaajia.

Päivärinnasta tuli vasta toinen Someron Pallon kasvatti, joka on Liigaa pelannut. Ensimmäisenä tempun onnistui tekemään Otto Nieminen Turun Palloseuran paidassa. Tällä kaudella Nieminen on pelannut Mestiksen Forssan Palloseurassa. Lisäksi somerolaissyntyisistä pelaajista kotimaisella pääsarjatasolla on pelannut Niklas Salo, joka on tosin Salo HT:n kasvatti.

– Arvostan tosi paljon sitä, että olen somerolaisena päässyt näin korkealle. Otto oli aikanaan esimerkin näyttäjä minulle ja samaa haluan olla minua nuoremmille. Otto ja minä olemme näyttäneet, että myös Somerolta voi päästä kansalliselle huipputasolle, jos vain tarpeeksi tekee töitä, Päivärinta sanoo.

– Ei sitä välttämättä edes tajua, kuinka iso merkitys Liigassa pelaamisella on somerolaisille pikkujunioreille.

Päivärinnan yltäminen Suomen seuratuimpaan urheilusarjaan ei ole tapahtunut tyhjästä. Nuorukainen muutti Somerolta Raumalle 15-vuotiaana. Onkin helppo todeta, että ilman muuttoa Päivärinta tuskin olisi siinä tilanteessa, missä hän nyt on.

– Kun aloin haaveilla ammattilaisurasta joskus pikkupoikana, alkoi samalla tajuta, ettei se uran tekeminen tule Somerolla tapahtumaan. Jonnekin oli lähdettävä. Ainoa ratkaisu oli muuttaa, jos halusi pelata ihan tosissaan ja parhaalla mahdollisella tasolla.

Raumalle Päivärinta on sopeutunut mainiosti.

– Olen tykännyt kaupungista. Se ei ole hirveän iso, joten kun tulen itsekin pikkukaupungista, Rauma sopii minulle.

Täksi kaudeksi Raumalle muutti myös Samin pikkuveli Sasu, joka liittyi Lukon C-juniorijoukkueeseen.

Jääkiekkoilijoista Päivärinta on seurannut tarkasti erityisesti Pittsburgh Penguinsin NHL-tähti Sidney Crosbyn mittavaa ja menestyksekästä uraa. Crosbya voi pitää jäällä luotettavuuden perikuvana, ja sellainen sentteri myös Päivärinta haluaa olla.

– Haluan olla pelaaja, jonka valmentaja voi heittää kaukaloon ratkaisuhetkillä. Tarvitaan sitten tehopisteitä hyökkäyspäässä tai puolustuspäässä luotettavuutta. Haluan myös olla vahva aloituksissa. Se on tärkeä osa peliä, alle 20-vuotiaiden maajoukkuepelaaja valottaa.

Päivärinta ei saanut vyölleen viime kesänä NHL-varausta, vaikka sellaiseen olisi ollut iän puolesta mahdollisuus.

– Se oli harmitus, koska siitä asiasta olen myös haaveillut. Pystyin kuitenkin päättelemään, että varauksetta jääminen olisi todennäköisempi vaihtoehto.

Viime keväänä Raumalla elettiin todellista kiekkohuumaa, kun Lukko saavutti Suomen mestaruuden niin miehissä kuin A-nuorissakin. Päivärinta oli Lukon U20-joukkueen ykkösnimiä matkalla mestaruuteen.

– Se oli hienoa aikaa. Otto (Nieminen) voitti aikoinaan TPS:ssä A-nuorten mestaruuden ja katsoin sitä silloin isosti. En ehtinyt kauheasti mestaruutta juhlia, kun pari päivää finaalien jälkeen piti jättäytyä omaehtoiseen karanteeniin alle 18-vuotiaiden MM-kisojen vuoksi.

Hallitsevan miesten mestarin tämä kausi on käynnistynyt ailahtelevasti. 16 ottelusta Lukko on voittanut kahdeksan ja on sarjan keskikastissa. Silti Päivärinta näkee, että Lukolla on kaikki eväät uusia mestaruus ensi keväänä.

– Parannettavaa meiltä löytyy paljon. Mestaruuden uusiminen ei ole koskaan helppoa. Jokainen joukkue haluaa kaataa meidät, mutta mahdollisuudet mestaruuteen ovat.

Päivärinnan maalitili on vielä avaamatta aikuisten peleissä.

– Paikkoja on ollut ja ajallaan maali tulee, kun jaksaa tehdä oikeita asioita ja yrittää, hän

painottaa.

Päivärinta käy pelaamisen ohella lukiota, mutta on päättänyt laittaa kaiken likoon jääkiekkoilijana.

– Isoin tavoite on se, että saisin harrastuksesta ammatin. Jääkiekko on se, mitä tykkäisin tehdä työkseni.

Sami Päivärinta

Syntynyt 8.7. 2003 Somerolla (ikä 18).

Pituus: 175 cm.

Seura: Rauman Lukko.

Kasvattajaseura: Someron Pallo.

Pelipaikka: Keskushyökkääjä, ampuu vasemmmalta.

Siirtyi kaudeksi 2018–2019 Lukon C-junioreihin. Debytoi tällä kaudella Rauman Lukon edustusmiehistössä. On pelannut toistaiseksi yhdeksän ottelua tehoin 0+3 (+4). Keskimääräinen peliaika ottelussa 12.42.

Parhaat saavutukset: Alle 18-vuotiaiden MM-kisajoukkueessa keväällä 2021 (Suomen sijoitus 4.), alle 20-vuotiaiden Suomen mestari 2021.

Muuta: Pikkuveli Sasu Päivärinta siirtyi täksi kaudeksi Lukon C-junioreihin.