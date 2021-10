Japanin prinsessa Mako on avioitunut ei-kuninkaallisen kihlattunsa kanssa ja jätti virallisesti keisarillisen perheen

Japanin prinsessa Mako on tänään avioitunut kihlattunsa Kei Komuron kanssa. Samalla 30-vuotias prinsessa menetti kuninkaallisen asemansa avioituessaan ei-kuninkaallisen sulhasensa kanssa ja näin ollen jätti virallisesti keisarillisen perheen.

Mako ei noudattanut kuninkaallisia hääperinteitä, ja avioituminen järjestettiin matalalla profiililla rekisteröimällä avioliitto.

Mako on Japanin kruununprinssin Fumihiton tytär ja entisen keisarin Akihiton vanhin pojantytär. Japanin nykyinen keisari Naruhito on Makon setä.

Prinsessa ei myöskään ottanut vastaan tavanomaista maksua keisarillisen perheen naisille, jotka menevät naimisiin ei-aatelisten kanssa. Kyseessä on ensimmäinen kerta Japanin sodanjälkeisessä historiassa, kun suuresta maksusta kieltäydytään.

Mako ilmoitti avioaikeistaan jo vuonna 2017, mutta häitä lykättiin muun muassa Komuron äidin talousongelmien vuoksi. Parin odotetaan muuttavan avioitumisen jälkeen Yhdysvaltoihin, jossa Komuro työskentelee asianajajana.

Vanhanaikainen laki herättänyt pelkoa kuninkaallisen perheen tulevaisuudesta

Makon ja Komuron kihlaus ja avioituminen ovat nostaneet Japanissa valokeilaan vanhakantaisen lainsäädännön, jonka nojalla prinsessat menettävät kuninkaallisen asemansa avioituessaan tavallisten ihmisten kanssa. Japanilaisia prinssejä laki ei koske.

Tiukat säännöt ovat herättäneet pelkoa kuninkaallisen perheen tulevaisuudesta. Maan lain mukaan ainoastaan poika voi nousta valtaistuimelle. Keisari Naruhitolla on vain kaksi miesperillistä.

Lain muuttamisesta on keskusteltu Japanissa jonkin verran. Heinäkuussa maan hallituksen paneeli laati asiasta muistiinpanoja, joihin sisältyi ehdotus, että kuninkaalliset naiset voivat jäädä perheeseen myös avioliiton jälkeen.

Kaikki mahdolliset muutokset ottavat kuitenkin aikaa, sillä kovan linjan ja perinteiden kannattajat vastustavat jyrkästi kaikki toimia, joilla naisten annetaan ottaa valtaa.

