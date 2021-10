Jari-Matti Latvalan satumainen debyyttikausi MM-tallipomona on saamassa mestaruussinetin

Jari-Matti Latvalan johtamalla Toyotan rallitallilla on paikka varmistaa MM-sarjan tuplamestaruus tulevana viikonloppuna Kataloniassa.

Kuljettajien mestaruuskamppailu on enää Toyota-kuskien välinen, kun kauden kahdessa viimeisessä osakilpailussa MM-titteliä jahtaavat Sebastien Ogier sekä Elfyn Evans. Valmistajien puolella japanilaisvalmistajan etumatka ennen Hyundain tiimiä on muhkeat 61 pistettä.

Toyota-kuskien pitää epäonnistua todella radikaalisti, jotta tallien MM-titteli vielä lipeää kilpailijalle.

– Merkkimestaruus on meille tiiminä ja tietenkin Japanissa todella tärkeä. Se on meidän ykkösprioriteetti tänä viikonloppuna, Latvala sanoo STT:lle.

Palattuaan rallin MM-sarjaan vuonna 2017 Toyota on onnistunut merkkimestaruuden voittamisessa vain kerran. Jos Latvala johdattaa automerkin takaisin voittajaksi, Toyota-pomo Akio Toyodan suosikin osakkeet nousevat entisestään Japanin päässä.

– Olemme keskustelleet ensi vuodesta. Sanotaan näin, että emme ole vielä asiaa sinetöineet, mutta hyvällä mallilla ollaan, Latvala valottaa oman jatkosopimuksensa tilannetta.

Ogier päättämässä aktiiviuransa huipulla

Ensi vuonna enää valikoituja MM-ralleja ajava Ogier on kiinni uransa kahdeksannessa maailmanmestaruudessa. Ero tiimitoveri Evansiin on 24 pistettä. Voitto Kataloniassa sinetöisi todennäköisesti homman ranskalaistähdelle.

– Uskon, että hän tulee ajamaan kovaa. Seb on varmasti ihan eri tasolla Espanjassa kuin mitä oli pari viikkoa sitten Jyväskylässä, Latvala povaa.

– Poikien henkilökohtaista MM-taistoa on mielenkiintoista seurata. Samalla meidän pitää muistaa, että tarvitsemme ne vaadittavat merkkimestaruuspisteet, Latvala jatkaa vihjaten, että turhiin keskeytyksiin ei ole varaa.

Kataloniassa ajetaan ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2009 kilpailu kokonaan kestopäällysteellä. Belgiassa elokuussa Hyundai löylytti Latvalan poppoon asvaltilla, mutta Toyotan leirissä ei olla huolissaan.

– Se ei ollut perinteinen asvalttiralli, vaan siellä kokemus ratkaisi. Meidän pitäisi olla täällä kilpailukykyisempiä. Minusta Katalonia on hienoin asvalttikisa, mitä tästä sarjasta löytyy, Latvala toteaa.

Aki Hietavala

STT

